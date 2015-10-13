پیکر سه جانباخته خراسان شمالی در فاجعه منا وارد استان می شود

محمدباقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود پیکر مطهر سه زائر جانباخته خراسان شمالی در فاجعه منا به استان خبر داد و افزود: از مجموع پیکر ٨٧ زائر جان باخته فاجعه منا که بامداد امروز وارد خاک ایران شدند سه نفر مربوط به خراسان‌شمالی هستند که تا ساعات آینده وارد استان خواهند شد.

وی اضافه کرد: این سه نفر به نام های غلامرضا محمودی از شهرستان اسفراین، حسن رحیمی از مانه و سملقان و حسین فرخی از شهرستان فاروج هستند که پس از ورود پیکر آنها به استان، مطابق برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین به شهرستان های استان اعزام می شوند.

قاصری اظهار داشت: امسال ۶۲۰ زائر از خراسان شمالی به حج تمتع اعزام شده بودند که ۱۵ نفر از آنها در فاجعه منا جان باختند و تاکنون پیکر ۱۳ نفر از آنها وارد کشور و استان شده است.

به گفته وی حسینعلی عباسی از روستای ارکان شهرستان بجنورد و حسین کرابی دو تن از حانباختگان فاجعه منا هستند که تاکنون پیکر آنان وارد کشور نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان حج و زیارت ایران از میان جان باختگان فاجعه تلخ منا تاکنون پیکر ٣٩٩ زائر جان باخته را تحویل گرفته و از سرنوشت ٦٥ زائر خود هنوز هیچ اطلاعی در دست ندارد.

این در حالی است که ماموریت این سازمان دوشنبه ٢٦ مهرماه همزمان با پایان عملیات حج و بازگشت تمام زائران ایرانی از عربستان به ایران خاتمه می یابد، البته رییس سازمان حج و زیارت گفته که تیم تفحص تا زمان روشن شدن تکلیف آن ٦٥ زائر همچنان در عربستان می ماند و جست و جو در سردخانه های مکه کماکان ادامه دارد.