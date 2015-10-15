به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم در اهواز، «علیاکبر قمری» که در فاجعه منا درگذشته بود با حضور مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد. آیتالله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولیفقیه در استان خوزستان بر پیکر این مرحوم نماز اقامه کرد.
پس از اقامه نماز، پیکر سرهنگ پاسدار مرحوم علیاکبر قمری در گلزار شهدا به خاک سپرده شد.
همچنین با حضور مردم و مسئولان آبادان، پیکر «امین باوی» و «حسن بیت غانم» دو جانباخته حادثه منا از محل مصلی آبادان به سمت گلزار شهدای شهر تشییع شد.
پیکر حاج حسن بیت غانم بر اساس وصیت وی برای خاکسپاری در نجف اشرف به سمت شلمچه و سپس راهی عراق میشود. پیکر «امین باوی» از قاریان مطرح کشورمان که عضو گروه تواشیح بینالمللی باقرالعلوم آبادان بود، طبق برنامهریزیهای انجام شده در محل گلزار شهدای آبادان به خاک سپرده میشود.
پیشتر پیکر «حاج عبدالستار نصاری» به درخواست خانوادهاش در مکه مکرمه به خاک سپرده شد.
«فواد مشعلی»، «امین باوی»، «حسین بغلانی»، «محمدسعید سعیدیزاده»، «حسن بیتغانم» و «عبدالستار نصاری» ۶ آبادانی جانباخته در حادثه منا هستند.
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