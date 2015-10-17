به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش «ابن هیثم و نور» که قرار است ششم و هفتم آبان ماه در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شود، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر در ساختمان کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور دکتر علی اکبر ولایتی، رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایرانِ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست همایش ابن هیثم و نور و رزم حسینی، استاندارکرمان و محمد بلوری زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

ولایتی در این نشست خبری گفت: به دنبال تصویب شورای انقلاب فرهنگی برای برگزاری همایش ابن هیثم به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه باهنر کرمان و هزارمین سالگرد نگارش کتاب «المناظر» ابن هیثم همچنین اعلام سال ۲۰۱۵ به نام سال جهانی نور قرار شد کنفرانس ابن هیثم و نور، ششم و هفتم آبان ماه سال جاری در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شود. دانشگاه شهید باهنر کرمان در چهلمین سال تأسیس خود، با حمایت کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، همایش علمی بین المللی «ابن هیثم» را با حضور استادان، پژوهشگران و ابن هیثم شناسان ایران و جهان، برگزار می کند. محورهای این همایش عبارتند از:

ابن هیثم و دانش نور شناسی (اپتیک)، ابن هیثم و نجوم، ابن هیثم و هندسه، ابن هیثم و تئوری اعداد، ابن هیثم و مهندسی، ابن هیثم و مکانیک، مسئله ابن هیثم، مدل ابن هیثم برای حرکت سیارگان

زندگینامه ابن هیثم، آثار علمی، ابداعات و اختراعات ابن هیثم، نورشناسی قدیم و جدید، تاریخ تحلیلی نورشناسی، دانش نورشناسی دوره اسلامی، فعالیت های علمی ابن هیثم و علوم امروزی، ابن هیثم و الهیات، ابن هیثم و فلسفه.

وی افزود: ابوعلی حسن بن هیثم، نامور به ابن هیثم از مفاخر بزرگ و بلندپایه جهان اسلام در زمینه نورشناسی، نجوم و ریاضیات است. عالم گرانقدری که در تاریخ علم به عنوان نخستین دانشمند حوزه فیزیک نور در جهان شناخته شده و نقش مهمی در شناخت نور ایفا نموده است و به افتخار او، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در سال ۲۰۱۵ میلادی، که سال جهانی نور نامگذاری شده، از مقام علمی ابن هیثم این دانشی مرد جهان اسلام، تجلیل به عمل می آورد. اولین دانشمند فیزیک نور در جهان، مخترع ذره‌بین، نخستین اندازه گیرنده سرعت صوت، سرعت نور و محیط کره زمین با استفاده از واحد اندازه گیری «ذرع»، نخستین محقق ویژگی‌های نور، ریاضی دان و دانشمند حساب، هندسه، مثلثات، جبر است.

ولایتی ادامه داد: ابن هیثم معاصر ابوریحان بیرونی و شیخ الرئیس بوده است. ابن هیثم متولد ۳۵۴ هجری و متوفی درسال ۴۳۰ هجری است شیخ الرئیس زاده ۳۵۹ هجری و متوفی ۴۱۶ هجری است و ابوریحان ۳۵۲ هجری و متوفی ۴۲۷ هجری است. بنابراین هر سه همزمان همدیگر بوده اند. کنفرانس ابن هیثم ابعاد مختلف کارهای ایشان را بیان می کند. کارهای ابن هیثم در اپتیک، فیزیک، ریاضیات و علوم طبیعی و علوم انسانی و در علم زیبایی شناسی بوده است. در دوره آل بویه در ایران و دوره فاطمیون در مصر زندگی می کرده است. همزمان با ابن سینا و ابوریحان و خوارزمی بوده است.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که به علم نجوم وارد شده توسط این سه تن و ابو سعید سجزی بوده است. در رابطه با شناخت ابن هیثم حتی در ایران همم کار جدی ای صورت نگرفته است و این دانشمند و فیزیکدان کمتر شناخته شده است. برگزاری این کنفرانس باعث شناساندن این دانشمند بزرگ به ایران و حتی جهان می شود. برگزاری این همایش نوعی بازشناسی ابن هیثم و آثار ایشان است و بابی برای شناخت آثار وی در ایران و جهان باز می شود.

رئیس همایش ابن هیثم و نور ادامه داد:۲۰ مقاله داخلی و ۵ مقاله خارجی به دبیرخانه این همایش رسیده است. جای تعجب هم نیست که تعداد مقالات عرضه شده برای ابن هیثم کمتر از تعداد مقالات مثلا ابن سینا باشد زیرا همانطور که گفتم کمتر کار تحقیقی و پژوهشی در رابطه با این دانشمند صورت گرفته است.

ولایتی افزود: از دکتر رشدی راشد تونسی و دکتر جرج سلیفا که امریکایی است و تحقیقات وسیعی درباره ابن هیثم و آثارش داشته اند دعوت به عمل آورده ایم. کتابی درباره ابن هیثم توسط مصطفی نظیف مصری نوشته شده که توسط یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات و زیر نظر دکتر محمد علی آذرشب، استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران ترجمه شده است و در این کنفرانس توزیع می شود. کتابی هم درباره زیبایی شناسی آثار ابن هیثم از دکتر حسن بلخاری در این همایش به شرکت کنندگان عرضه می شود. کتاب «الشکوک علی بطلمیوس» نوشته ابن هیثم به همراه مجله نور که درباره تکنولوژی روز نور و تاریخ نورکه از ابن هیثم به جا مانده است نیز در این همایش در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.