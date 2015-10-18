به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سی و یکمین پوستر مسیر که با سؤال چه بخوانیم؟ و به چه ترتیبی؟، پیشنهاد مسیر مطالعه کتب انقلاب اسلامی است، به معرفی کتاب برگزیده ویژه ماه محرم با موضوع محرم و قیام امام حسین(ع)، با عنوان «۷۲ سخن عاشورایی» می پردازد.

کتاب ‌۷۲ سخن عاشورایی از بیانات مقام معظم رهبری توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای منتشر شده است.

این کتاب در ۲۹۶ صفحه گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دربارة مسائل مختلف مربوط به نهضت حسینی می‌باشد که از خرداد ۱۳۶۸ تا تیرماه ۱۳۹۰ در محافل و مجالس گوناگون ایراد و در قالب ۷۲ سخن جمع‌آوری شده است.

همچنین در سخن ۷۲ دعاهایی که معظّمٌ‌له با محتوای مطالب مربوط به حماسه‌ی عاشورا در سخنرانی‌های مختلف ایراد فرموده‌اند جمع‌آوری و ارائه شده است. ویژگی خاصی که در بیانات معظم له در این زمینه به خوبی قابل مشاهده است همانا جامع نگری و در عین حال تبیین دقیق، کارآمد، مبتنی بر تحلیل تاریخ و موشکافی های علمی و محققانه در زوایای پنهان و آشکار نهضت امام حسین(ع) است.

علاقه مندان جهت مشاهده و استفاده از فایل این اثر، می توانند به نشانی اینترنتیsarv.farhangsara.ir و یا instagram.com/farhangsara_sarv مراجعه کنند.