چین آغاز اجرای برجام را به ایران تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، «هوآ چونینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین ساعاتی پیش و به دنبال اعلام آغاز روند لغو تحریم ها علیه ایران توسط «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد که همه طرف ها باید این توافق را محترم بشمارند و برای ایجاد آمادگی های لازم در راستای اجرای کامل آن تلاش کنند.

وی ادامه داد: ایران و کشور های ۱+۵ حمایت سیاسی خود را از این توافق با انجام اقدامات عملی از حدود ۳ ماه پیش به انجام رسانده اند. این امر اعتماد جامعه بین المللی را به راهکار مناسب، بلند مدت و جامع در خصوص برنامه هسته ای ایران تقویت کرده و شرایط مطلوبی را برای آغاز اجرای آن به وجود آورده است.

شایان ذکر است که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا امروز دستور آغاز فرایند لغو تحریم های ایران را به عنوان بخشی از توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام صادر کرد.بنابر اعلام رسمی کاخ سفید، باراک اوباما طی دستوری به وزرای انرژی، بازرگانی، خزانه داری و خارجه این کشور از آن ها خواست تا گام های لازم جهت رفع تحریم های ایران را بردارند. سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز امروز با انتشار بیانیه ای از آغاز فرایند اجرای موقت پروتکل الحاقی مرتبط با توافق هسته ای توسط ایران خبر داد.