مشكلات شركت بهكده رضوی رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، عبدالله یوسفی صبح امروز در بازدید معاون وزیر جهاد كشاورزی از شركت بهكده رضوی اظهار كرد: معاون وزیر جهاد كشاورزی از نزدیک با مسایل و مشکلات این مجتمع تولیدی بزرگ در شهرستان مانه و سملقان آشنا و برای رفع برخی از مشکلات نیز قول های مساعدی داد.

وی گفت: امیدواریم که با سفر معاون وزیر و با اجرای طرح های محتلف شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی، این شرکت توسعه وارتقا یابد.

یوسفی افزود: قول های مساعدی برای توانمند سازی این شرکت داده شده است و مقررشده تا کمک هایی در قالب زیر ساخت ها انجام شود.

وی اظهار كرد: ساخت استخر ذخیره آب، خط انتقال آب، لایروبی قنوات، اجرای آبیاری نوین و سایر طرح ها در این شرکت ایجاد خواهد شد.

یوسفی افزود: کمک ها از ناحیه شهرستان مانه و سملقان و سازمان جهاد کشاورزی استان تامین خواهد شد و هم اکنون این هماهنگی ها انجام می شود تا با اجرای این طرح ها، توانایی این شرکت ارتقاء یابد.

یوسفی میزان هزینه مورد نیاز برای استخر ذخیره آب را ۵۶۰ میلیون تومان عنوان کرد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز افزود: برای توانمند سازی واحد های دامی نیز قول های مساعدی داده شده است که امیدواریم با اجرای آن این شرکت به بهره وری بیشتری دست یابد.

علی مبارکی گفت: کمک نهاده های دامی، اجرای طرح های افزایش بهره وری در گوسفند، اصلاح نژاد، استفاده از گاو شیری دو منظوره گوشتی و شیری و همچنین ایجاد مرکز ژنتیکی از دیگر اقدامات در این شرکت خواهد بود.

وی اظهار كرد: این شرکت بیش از ۶۰ هزار هکتار مساحت دارد که شامل اراضی باغی، زراعی و مرتعی است.