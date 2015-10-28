به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دارالقرآن امام علی(ع)، مرتضی نجفی قدسی با اشاره به استقبال گسترده قاریان و حافظان قرآن از نهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، حدود ۱۸۰۰ نفر از خواهران و ۱۵۰۰ نفر از برادران در رشتههای حفظ کل، حفظ بیست جزء، حفظ ده جزء، حفظ ۵ جزء، قرائت و ترتیلخوانی قرآن کریم در دو مقطع سنی زیر ۱۶ سال و بالای آن به رقابت میپردازند.
وی افزود: در این مسابقات بهطور کلی ۵۳۰ نفر حافظ کل قرآن، ۴۵۰ نفر حافظ بیست جزء قرآن، ۸۰۰ نفر حافظ ۱۰ جزء قرآن، ۸۰۰ نفر حافظ پنج جزء قرآن و ۷۰۰ نفر مرتل و قاری قرآن در دو گروه خواهران و برادران حضور خواهند داشت.
مسئول دارالقرآن امام علی(ع)، آمار تفکیکی مسابقات قرآنی خواهران را ۲۸۶ نفر در رشته حفظ کل قرآن، ۲۵۳ نفر در رشته حفظ بیست جزء، ۵۶۱ نفر در رشته حفظ ده جزء، ۵۴۰ نفر در رشته حفظ پنج جزء و حدود ۱۵۰ نفر در رشتههای ترتیل و قرائت قرآن اعلام کرد.
نجفی قدسی گفت: نهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی (ع) طی روزهای دوم تا ششم آذرماه ویژه خواهران و هفتم تا نهم بهمنماه ویژه برادران در مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع در تهران - میدان بهارستان - چهارراه سرچشمه - محل یادمان شهدای هفتم تیر برگزار میشود.
لازم به ذکر است مسابقات سراسری ویژه خواهران قبلاً ۱۲ تا ۱۵ آبانماه اعلام شده بود که به علت تقارن آن با مسابقات قرآنی استان تهران سازمان اوقاف و همچنین جشنوارههای قرآنی دانشجویان در قم، زمان برگزاری آن به دوم تا ششم آذرماه ۹۴ تغییر یافت.
ضمناً جدول زمانبندی شرکتکنندگان در مسابقات نیز بهزودی از طریق سایت دارالقرآن علامه طباطبایی (WWW.dqat.ir) اعلام خواهد شد.
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