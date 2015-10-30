جزئیات امدادرسانی به سیل زدگان سه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به انجام عملیات های متعدد در استان های متاثر از سیل و آبگرفتگی اظهارداشت: عملیات سیل و آبگرفتگی در استان ایلام از روز ششم آبان ماه در شهرستان های ایلام، ایوان غرب، مهران، ملکشاهی، شیروان و دره شهر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تا ساعت ۱۱:۰۰ امروز(جمعه) به ۷۷۵ تن از هموطنان امدادرسانی شده است، افزود: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر به ۲ نفر از هموطنان سیل زده استان ایلام را به مناطق امن منتقل کردند؛ البته یکی از هموطنان مفقود شده است و متاسفانه ۳ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

به گفته معاون عملیات سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر، ۱۱ تیم عملیاتی متشکل از ۵۶ امدادگر و نجاتگر از استان های خوزستان، زنجان، همدان، کردستان و کرمانشاه به منظور امدادرسانی به مردم سیل زده ایلام، به این استان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ۲۹ تیم با استفاده از ۱۷ دستگاه خودروی عملیاتی و هشت دستگاه موتور پمپ و لجنکش، ارائه خدمات امدادی به مردم را برعهده داشتند.

توزیع ۴۰۰ تخته پتو و یک هزار قرص نان میان سیل زدگان لرستانی

درویشی با اشاره به انجام عملیات امداد و نجات در استان لرستان، گفت: چهار شهرستان کوهدشت، الیگودرز، الشتر و نورآباد متاثر از سیل و آبگرفتگی هستند که در این شهرستان ها به یک هزار و ۴۰۰ تن از هموطنان لرستانی امدادرسانی شد و ۴۷۰ تن نیز به صورت اضطراری اسکان یافتند؛ علاوه بر آن یک نفر براثر وقوع سیل مصدوم شده ببود که به مراکز درمانی منتقل شد.

وی ادامه داد: ۳۲ تیم عملیاتی متشکل از ۱۳۱ امدادگر و نجاتگر ارائه خدمات امدادی به مردم لرستان را برعهده داشتند.

معاون عملیات سازمان امدا ونجات جمعیت هلال احمر به تجهیزات به کار گیری شده در ارائه خدمات امدادی به مردم اشاره کرد و افزود: ۱۱۰ دستگاه چادر، ۴۰۰ تخته پتو، ۱۵۰ تخته موکت و یک هزار قرص نان میان سیل زدگان توزیع شد؛ علاوه بر آن تخلیه آب از ۱۰ واحد مسکونی نیز انجام گرفت.

امدادرسانی به ۳۲۰ سیل زده کرمانشاهی

درویشی باتاکید بر انجام عملیات امدادرسانی در استان کرمانشاه با حضور ۵۲ تیم عملیاتی متشکل از ۲۶۸ امدادگرو نجاتگر، اظهارداشت: سرپل ذهاب، جوانرود، کنگاور، بیستون، کرمانشاه، گیلانغرب، اسلام آباد، ثلاث باباجانی، روانسر، پاوه و سنقر از جمله شهرستان های متاثر از آبگرفتگی و سیل هستند که امدادرسانی به ۳۲۰ نفر در این شهرستان ها توسط امدادگران و نجاتگران هلال احمر انجام شد.

به گفته وی، اسکان اضطراری ۸۱ نفر از سیل زدگان کرمانشاهی از جمله اقدامات امدادی نیروهای هلال احمر در استان کرمانشاه بوده است.

معاون عملیات سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر یاداور شد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با استفاده از ۴۲ دستگاه خودروی عملیاتی و ۲۰ دستگاه موتورپمپ و لجنکش نسبت به ارائه خدمات امدادی به هموطنان اقدام کردند؛ علاوه بر آن هفت دستگاه چادر، ۲۷ تخته پتو، ۴۰ تخته موکت، ۱۶۰ قوطی کنسرو جات، ۱۵۰ قرص نان و ۶۰ بطری آب معدنی میان سیل زدگان توزیع شده است.