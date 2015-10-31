به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه بابک زنجانی به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و گفت: مسئولان وزارت نفت بدانند که من سکوت نمی‌کنم و اگر لازم باشد هر روز یک پرونده را رو خواهم کرد و دسترسی من کمتر از شما نیست.

وی افزود: اجازه نمی‌دهم شما به نفع خود بهره‌برداری کنید. مگر می‌شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳.۵ میلیون دلار، قالی گل ابریشم ۹۰۰ میلیون تومانی را ۱.۱ میلیون تومان و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۴۲ میلیارد تومان بفروشید؟

بابک زنجانی گفت: من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی در زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می‌کند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می‌کشید.

وی افزود: به بانک «م» تذکر می‌دهم که سپرده‌ای که من در بانک گذاشه بودم را پس بدهد، چرا که تا روز بازداشت من، این سپرده در حساب بود و این پول متعلق به من است و اگر این کار را انجام ندهید، حتی شده میز و صندلی‌های بانک را هم حراج می‌کنم.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گفته‌اند کارمند خانم داشتم و ماهی ۴۰۰۰ یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، اولاً وی مدیر منطقه‌ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده‌ام، دوماً ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، پاسخ علمی و تخصصی دارم .