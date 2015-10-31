«عبا» استان بوشهر مقبولیت بالایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی با حضور مسئولان، دو کارگاه عبا بافی با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال، در شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسید.
ابراهیم فروزانی صبح شنبه در آئین افتتاح این کارگاهها اظهار کرد: در سفر اخیر معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور به روستای کردوان توجه بیشتر به عبا بافی صورت گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به افتتاح دو کارگاه عبابافی در دشتی، افزود: در این دو کارگاه ۱۰ نفر مشغول بهکار شدهاند که هر نفر ماهی پنج عبا تولید میکند.
فروزانی با اشاره به اینکه دو کارگاه عبا بافی در شهرستان دشتی با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید، بیان کرد: عبابافی یکی از رشتههای بومی صنایع دستی استان بوشهر بوده که زنان و مردان در تولید آن سهیم هستند.
وی با بیان اینکه عبابافی با استفاده از پشم شتر و گوسفند انجام میشود، ادامه داد: عبای بافته شده در استان بوشهر از پشم شتر است که به مراتب دارای کیفیت و مرغوبیت بهتری است.
فروزانی با اشاره به اینکه یکی از ویژگیهای بارز این صنعت دستی قدیمی رنگ آن است، تصریح کرد: پشم شترهای پرورش یافته در این استان به خصوص منطقه دشتی از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده و عبای تهیه شده از آن در بازارهای داخلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مقبولیت بالای برخوردار است.
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