رازو جرگلان رتبه برتر پروژه مهر در خراسان شمالی را کسب کرد

نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان مرزی راز و جرگلان در اجرای پروژه‌ ملی مهر، به منظور بازگشایی هرچه بهتر و باشکوه تر مدارس، رتبه منتخب و برتر را در بین شهرستانهای استان کسب کرد.

وی کسب این رتبه را مدیون تلاش شبانه روزی همکاران سخت کوش این مدیریت در سطح شهرستان دانست و گفت: در راستای اجرای این طرح، پنج گروه شامل سازماندهی، تعمير وتجهيز، توجيه وتبليغ، تاييد صلاحيت، نظارت وارزيابی تشکیل و فعالیت خود را در چارچوب وظایف تعیین شده به خوبی انجام دادند.

هجرتی تصریح کرد: این طرح به منظور بازگشایی خوب و باشکوه مدارس از ابتدای تابستان امسال آغاز و تا بازگشایی مدارس ادامه داشت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و همکاران این مدیریت افزود: بر اساس سهمیه وزارتی واستانی، از همکارانی که در پروژه ملی مهر سهیم بوده اند تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی راز و جرگلان با قریب به ۶۰ هزار نفر جمعیت در شمال شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.