به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصولی درباره احتمال مشارکت شرکت نفت خزر با شرکت پتروبراس برزیل به منظور فعالیت اکتشافی و حفاری در آب‌های عمیق دریای خزر، گفت: بر اساس مذاکرات وزیر نفت که با وزیر انرژی و صنعت برزیل انجام شده و با توجه به سابقه طولانی شرکت پتروبراس در حوزه آب‌های عمیق قرار شده کمیته مشترکی بین ایران و برزیل در حوزه نفت و گاز تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه از شرکت نفت خزر هم دعوت شده است تا در این کمیته حضور داشته باشد، تصریح کرد: با عضویت در این کمیته پیش بینی می شود بتوانیم از تجربیات شرکت های برزیلی در حوزه حفاری و اکتشاف نفت و گاز در آب های عمیق استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با تاکید بر این که شرکت نفت خزر در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ مذاکرات مفصلی با شرکت پتروبراس برزیل انجام داده بود، اظهار کرد: حتی در این مدت تفاهم نامه‌ای هم بین شرکت نفت خزر ایران و پتروبراس برزیل امضا شده بود و بنا بود تفاهم نامه ای برای دو بلوک اکتشافی در دریای خزر امضا شود،

عضو هیات مدیره شرکت نفت خزر با تاکید بر این که با اعلام خبر کشف میادین جدید هیدروکربوری در حوزه آمریکای شمالی ادامه همکاری‌ها بین شرکت نفت خزر و پتروبراس برزیل منتفی شد، بیان کرد: با این وجود با توجه به احتمال لغو تحریم‌ها، به دنبال این هستیم فعالیت هایی که از قبل شروع شده بود را ادامه دهیم.

اصولی با یادآوری این که این کمیته برای بررسی امکان همکاری‌های دوجانبه نفتی بین ایران و برزیل تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تشکل این کمیته و همکاری با شرکت های برزیلی، امکان انتقال تجربیات و تکنولوژی‌های نفتی آب‌های عمیق برای صنعت نفت کشور به ویژه در حوزه دریای خزر فراهم شود.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در دیدار با «آرماندو مونتیرو» وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل با اعلام این که برزیل در زمینه حفاری و تولید نفت در آب های عمیق تجربه های مطلوبی دارد، گفته است: از این رو با توجه به نیازی که ایران به این تجارب در آب های عمیق دریای خزر داریم، می توانیم در این زمینه همکاری داشته باشیم.

مهمترین پروژه مشترک شرکت ملی نفت ایران با شرکت پتروبراس برزیل کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در بلوک‌های اکتشافی ایران در خلیج فارس همچون تفتان بود.

در این بین هر چند این شرکت برزیلی با حفاری دو حلقه چاه از کشف ذخایر نفتی اقتصادی در این بلوک اکتشافی ایران در خلیج فارس خبر داده بودند اما مسئولان مدیریت وقت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تاکید کرده بودند: نفت کشف شده توسط پتروبراس برزیل در میدان تفتان خلیج فارس قابل توجه و دارای توجیه اقتصادی بالایی نیست.