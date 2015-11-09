محسن رجب پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اولین جلسه هم اندیشی مدیران موسسات و شرکت های تهیه و تولید آثار شنیداری یکشنبه هشتم آذر ماه با موضوع همفکری و تبادل نظر در جهت بهبود و تسریع در امور مجوزها و همچنین تعامل بیشتر و سازنده بین همکاران با مراجع ذیصلاح از جمله معاونت هنری، دفتر موسیقی وزارت ارشاد، اداره کل حراست معاونت هنری، پلیس امنیت و اداره نظارت بر اماکن عمومی فاتب در تالار رودکی تهران برگزار می شود.

وی افزود: بعد از تشکیل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و انتخاب بنده به عنوان مدیرعامل، جلسات متعددی با هیات مدیره داشتیم تا بتوانیم بر اساس مشورت ها و برنامه ریزی هایی که انجام می دهیم نقشه راهی را برای اولویت بندی و بررسی مشکلات پیرامون حوزه موسیقی در مواجهه با ارگان های ذی صلاحی که به آنها اشاره کردم، داشته باشیم که بر این اساس اولین جلسه هم اندیشی ما با موضوع همفکری و تبادل نظر پیرامون بهبود و تسریع در امور مجوزها برگزار می شود. این در حالی است که در این جلسه تمامی همکاران می توانند مسائل و نقطه نظرات را به صورت کامل و مشروح اعلام کنند.

مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در پایان تاکید کرد: بنده از همکاران و اعضای مجمع می‌خواهم نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را درباره موضوعات جلسه به صورت کتبی همراه با مشخصات شرکت داشته باشند. در پایان جلسه یاد شده نیز اولین کارگاه تخصصی با موضوع «عرضه دیجیتال، شرایط، مقررات و آسیب ها» نیز برگزار می‌شود.