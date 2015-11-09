رزمایش گسترده ناتو در لیتوانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که به زودی رزمایش گسترده ای را موسوم به «شمشیر آهنین» با حضور ۲ هزار نظامی در لیتوانی برگزار می کند.

وزارت دفاع لیتوانی نیز در این باره اعلام کرد: یگان های ۹ کشور به همراه گرجستان در این رزمایش که مهمترین رزمایش ناتو در سال ۲۰۱۵ است، شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که کارشناسان، گسترش فعالیت نظامی ناتو در شرق اروپا و در حوزه بالتیک را به عنوان تهدیدی برای روسیه و اقدامی تحریک آمیز علیه مسکو قلمداد می کنند.