  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۱۵

رزمایش گسترده ناتو در لیتوانی برگزار می شود

رزمایش گسترده ناتو در لیتوانی برگزار می شود

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از برگزاری رزمایش بزرگی در کشور لیتوانی با شرکت ۱۰ کشور عضو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که به زودی رزمایش گسترده ای را موسوم به «شمشیر آهنین» با حضور ۲ هزار نظامی در لیتوانی برگزار می کند.

وزارت دفاع لیتوانی نیز در این باره اعلام کرد: یگان های ۹ کشور به همراه گرجستان در این رزمایش که مهمترین رزمایش ناتو در سال ۲۰۱۵ است، شرکت خواهند کرد.

این در حالی است که کارشناسان، گسترش فعالیت نظامی ناتو در شرق اروپا و در حوزه بالتیک را به عنوان تهدیدی برای روسیه و اقدامی تحریک آمیز علیه مسکو قلمداد می کنند.

کد مطلب 2962082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها