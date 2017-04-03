روسیه می تواند ظرف مدت ۲۴ ساعت به کشورهای حوزه بالتیک حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیتوانی اعلام کرد که روسیه می تواند ظرف مدت ۲۴ ساعت به حوزه بالتیک (شرق اروپا) حمله کند.

سرویس امنیتی کشور لیتوانی امروز در این باره اعلام کرد: روسیه به توانمندی دست یافته است که بر اساس آن می تواند تنها ظرف مدت ۲۴ ساعت به کشور های حوزه بالتیک حمله کند.

نهاد امنیتی مذکور در ادامه اعلام کرد: این در حالیست که گزینه های پیش روی ناتو برای واکنش در برابر این حملات این است که دارای نیروهای نظامی باشد که به صورت پیشگیرانه در منطقه حضور داشته باشند.

«ریموندس کاروبلیس» (Raimundas Karoblis) وزیر دفاع لیتوانی نیز در این باره گفت: این امر نشان می دهد که ناتو باید سرعت تصمیم گیری خود را افزایش دهد؛ چرا که سرعت واکنش ناتو مطلوب نیست.