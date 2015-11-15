آذربایجان مسافر ایران نیست/اجازه سوءاستفاده به دشمنان را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به مسئولان صدا و سیما به دلیل توهین اخیر برنامه فیتیله به هموطنان آذری، گفت: بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، هر گونه توهین به اقوام و طوایف ممنوع است، بنابراین از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار داریم که از این موضوع به راحتی عبور نکند.

وی افزود: از شورای نظارت بر صدا و سیما به ویژه نمایندگان حاضر در شورا نیز انتظار داریم حقوق آذری‌ها را به نحوی احقاق کنند که احساس غرور کنند؛ آذری‌ها امروز نیز مانند دوران دفاع مقدس بیشتر از همه مدافع انقلاب هستند و مسئولان صدا و سیما و شبکه دو اگر از ما خجالت نمی‌کشند، از شهدا خجالت بکشند.

این نماینده مجلس همچنین در تذکر شفاهی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار برخورد با سایت افکارنیوز به دلیل توهین به وی و مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز شد.

پس از تذکر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه، محمد علیپور نماینده مردم ماکو نیز در تذکر شفاهی به رئیس سازمان صدا و سیما به دلیل حواشی پیش آمده در یکی از برنامه‌های شبکه دوم سیما، اظهار داشت: هوشیاری مردم آذربایجان ستودنی است و هیچ‌کس نمی‌تواند نقش مردم آذربایجان در نهضت مشروطیت و قیام تاریخی آنها در فضای استبداد و خفقان در بهمن ۵۶ علیه رژیم شاه و نیز افتخارآفرینی لشگر عاشورا در دوران دفاع مقدس را فراموش کند.

وی ادامه داد: آذربایجان، دژ مستحکم اسلام است و مسافر ایران نیست و عظمت و بزرگی آذربایجان اجازه سوءاستفاده را به دشمنان نخواهد داد.

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از عذرخواهی مسئولان صدا و سیما، عنوان کرد: اجازه ندهید افراد نفوذی اذهان ملت ایران و مردم آذربایجان را مشوش کنند.