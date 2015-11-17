نیما دهقان درباره وضعیت برنامه تلویزیونی «مجله تئاتر» که چند سال متمادی در شبکه چهار سیما تولید و پخش می‌شد به خبرنگار مهر گفت: مدیر جدید شبکه چهار معتقد بود که برنامه «مجله تئاتر» باید به برنامه «نقد تئاتر» تغییر نام و شکل دهد به همین دلیل حضور من و برنامه «مجله تئاتر» در این شبکه تلویزیونی منتفی شد.



وی درباره احتمال راه‌اندازی این برنامه تلویزیونی در شبکه‌ای دیگر یادآور شد: در حال رایزنی‌هایی با چند شبکه تلویزیونی برای راه‌اندازی مجدد برنامه «مجله تئاتر» هستیم چون این برنامه تلویزیونی بعد از ۵ سال جایگاهی را در بین هنرمندان، مدیران و مخاطبان تئاتری پیدا کرده است.



تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «مجله تئاتر» اظهار کرد: این برنامه سیاست‌هایی را در خصوص مسائل صنفی و معنوی هنرمندان و خانواده تئاتر مطرح می‌کرد و تنها برنامه‌ای بود که به این مسائل در تلویزیون می‌پرداخت به همین دلیل در تلاش هستیم تا «مجله تئاتر» در شبکه‌ای دیگر مجددا راه‌اندازی شود حتی اگر قرار باشد با تهیه‌کننده دیگری این اتفاق بیفتد.



دهقان با بیان اینکه «مجله تئاتر» تنها برنامه‌ای بود که به صورت زنده تمام رویدادهای مهم تئاتری اعم از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را پوشش می‌داد، افزود: امیدوارم تا زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر برنامه «مجله تئاتر» مجددا راه‌اندازی شود تا این رویداد مهم تئاتر ایران فقط محدود به چهارراه ولیعصر، سایت‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب نشود و بازتاب گسترده‌تری را از طریق رسانه‌ تصویری داشته باشد.