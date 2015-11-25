به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت موسیقی بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ کشورمان روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه امسال به تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری اکسیر نوین در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

در این کنسرت که به نوعی تازه ترین کنسرت جهانبخش طی سه ماه جاری در تهران خواهد بود وی مانند همیشه قطعاتی از آلبوم های «من و بارون»، «اکسیژن» و «مدار بی قراری» را برای طرفداران خود اجرا می کند.

رضا تاجبخش پیانو و رهبر ارکستر، بابک ریاحی‌پور گیتار باس، کسری خدیور ساکسیفون، بهنام حکیم گیتار اسپانیش و بوزوکی، ایلیار خسروی درامز، مهران فرشباف پرکاشن، مسعود همایونی گیتار باس و انوشیروان تقوی کیبورد گروه نوازندگان این کنسرت پاپ را تشکیل خواهند داد.

»تو چشمای منی»، «ای دل»، «من و سازم»، «باور کن»، «چی شده»، «عذاب»، «یه چیزی می گی»، «من و بارون»، «برف»، «اکسیژن»، «منو نگاه کن»، «روزمرگی»، «راز»، «رویای شیرین»، «هذیون» و «تیک و تیک»، «دلتنگی»، «دریا»، «سکوت» قطعاتی هستند که این خواننده در تازه ترین کنسرت خود آنها را اجرا می کند.

بابک جهانبخش طی چند ماه گذشته در زمره پرکارترین خوانندگان موسیقی پاپ بود و کنسرت های متعددی را در تهران، شهرستان ها و خارج از کشور برگزار کرد.