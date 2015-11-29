خبرگزاری مهر- گروه سیاست: تشکیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) و با هوشیاری و درایت بی نظیر ایشان از جمله اساسی ترین عوامل در جهت خنثی سازی توطئه ها به حساب می آید که به برکت این دوراندیشی و هدایت انقلاب در مسیر اصلی خود، زمینه انقلاب دوم فراهم آمد و با سقوط لانه جاسوسی امریکا در تهران و برملاشدن ماهیت سلطه جو و تجاوزکارانه امریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت و جبران ناپذیر روبرو شد.

اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی و اظهارات صریح حکام امریکایی مردم و رهبران کشور و بویژه حضرت امام را با این حقیقت آشکار مواجه ساخت که احتمال مداخله نظامی امریکا و هجوم وی به جمهوری اسلامی، امری بعید و غیرممکن نبوده و با توجه به سوابق این کشور در جهان لزوم آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را در کوتاهترین زمان ممکن آشکار می ساخت.

بر این اساس امام امت در پنجم آذرماه سال ۵۸، یعنی در مدتی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب دوم، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر کردند. با تشکیل بسیج نیروهای انقلابی با توانی روزافزون در صدد پیشبرد اهداف انقلاب برآمدند.

هفته بسیج و برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در روزهای اخیر بهانه ای شد تا با سردار نصرت الله سیف معاون آموزش و مقاومت مردمی بسیج به گفتگو نشسته و پیرامون دستاوردهای بسیج مباحثی را از ایشان بشنویم.

سردار نصرت الله سیف از سال ۱۳۶۰ وارد صحنه کارزار جنگ تحمیلی شد و در لشکرهای ۷ ولیعصر(عج) و ۵۷ حضرت ابالفضل(ع) و تیپ‌های امام حسن مجتبی(ع) و ۷۲ محرم در راستای حراست از انقلاب و کشور اسلامی ایران به دفاع از ایران اسلامی در برابر تهاجم ارتش رژیم بعث عراق و کشورهای پشتیبان این رژیم، تا پایان جنگ تحمیلی پرداخت. وی از بسیجیانی بود که در دوران دفاع مقدس خوش درخشید و با جانبازی در عرصه نبرد به اسلام و ایران خدمت کرد.

پس از دفاع مقدس نیز ضمن ادامه تحصیل در دانشگاه عالی دفاع ملی، با قبول مسئولیت‌های مختلفی در سپاه و بسیج به انجام وظیفه مشغول بود، تا اینکه در چند سال اخیر به‌عنوان معاون آموزش و مقاومت مردمی بسیج، فعالیت‌هایی را در راستای تقویت آمادگی رزمی بسیجیان آغاز می‌کند که نمونه بارز این فعالیت‌ها را می‌توان در برگزاری رزمایش‌های الی بیت‌المقدس ملاحظه کرد.

متن این گفتگوی تفصیلی به شرح زیر است:

با توجه به اینکه در هفته بسیج قرار داریم، ابتدا در ارتباط با این هفته نکاتی را مطرح بفرمایید.

وقتی ما به تاریخ نگاه می‌کنیم در زمان صدر اسلام نیز حضرت رسول (ص) وقتی می‌خواست حکومت تشکیل دهد، با دشمنان زیادی مواجه شد. در تشکیل حکومت و تشکیل نظام اسلامی برای دفاع از این نظام لازم بود از خود مردم، افرادی سازمان‌دهی شوند و آموزش ببینند تا به محض اینکه تهدیدی متوجه جهان اسلام شد، با یک فراخوان به خط شوند. در آن زمان قرارداد کردند که اگر از مناره اذان پخش شد، بدانید که فراخوان است و باید سریع به خط شوید؛ در صورت پخش اذان، مردم بلافاصله در مساجد جمع می شدند و گوش به فرمان بودند. این مساله را می‌توان سابقه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) از این برنامه استفاده کرده و برای ساماندهی و سازماندهی مردم، مساجد را در نظر گرفتند.

در آن زمان در مساجد، ساختمان و تشکیلاتی درست شد که خود مردم آن را اداره می‌کردند؛ از این تشکیلات برای شروع به تظاهرات‌ها استفاده می‌شد. برای سخنرانی، توجیه و حرکت از مساجد استفاده می‌شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و دلیل ساقط شدن یک رژیم سرسپرده آمریکایی که به «ژاندارم خلیج‌فارس» معروف بود، این نظام، دشمنان زیادی پیدا می‌کرد لذا به سرعت نیاز به انسجام حس شد.

انقلاب اسلامی یک نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی سرسپرده آمریکا را کنار زده بود و از طرف دیگر کسی که انقلاب کرده بود، رهبری روحانی بود. آمریکایی‌ها مطالعات زیادی روی حضرت امام (ره) داشتند و می‌دانستند شخصیت ایشان چه ابعادی دارد. آمریکایی‌ها می‌دانستند ایشان فردی روحانی، مدیر، فرمانده و مقتدر است. آنها همه جوانب حضرت امام (ره) را می‌دانستند و از طرف دیگر دکترین انقلاب که حضرت امام (ره) مطرح کردند؛ «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود و دنیا می‌دانست که این به چه معناست. آمریکا تشکیلاتی به نام پنتاگون دارد که تنها ۱۴ کیلومتر راهرو در آن وجود دارد؛ این ۱۴ کیلومتر تماماً از اتاق تشکیل شده است و در آن آدم‌های نخبه سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی کرسی داشته و به تفکر می‌پردازند. آنها امام (ره) را کامل رصد کرده بودند و می‌دانستند چه اتفاقی در ایران افتاده است.

امام (ره) هم می‌دانست که دشمنی با آمریکا شروع می‌شود و با توجه به این دانش، بلافاصله بهترین مدافع برای این انقلاب را خود مردم دانست و از آنها استفاده کرد. در همان زمان امام (ره) فرمود که خود مردم باید تشکل داشته باشند که آن را بسیج نامگذاری کرد. بسیج به عنوان نیروی مردمی برای مقابله با همه تهدیدات و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است. امام (ره) قبل از جنگ دستور به راه‌اندازی بسیج دادند. بسیج در ابتدا واحدی بود که خیلی از سازمان‌های آن زمان دوست داشتند آن را به خود منتسب کنند. حضرت امام (ره) دیدند که بهترین جایی که می‌تواند این تشکیلات را سالم هدایت کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و بسیج را به عنوان یکی از واحدهای این تشکیلات معرفی و اعلام کردند.

وقتی بسیج به سپاه پیوست، یک ساختار قانونی و وسیع در آنجا پیدا کرد. در این زمان کوتاه ناامنی‌ها در کشور شروع شد و دشمن شروع به اقدامات خود کرد. با ایجاد ناامنی می‌خواستند بگویند که انقلاب اسلامی به درد ایران نمی‌خورد و برای شما ناامنی ایجاد می‌کند.

با توجه به ناامنی‌های مختلف در زمان‌های مختلف، بسیج چه اقداماتی را برای مقابله با آن انجام داده است و تا چه حد توانسته است موفق باشد؟

در ابتدای انقلاب گروهک‌های دست‌پرورده استکبار جهانی چه شرقی و چه غربی تشکیل شد. آنها شروع به ایجاد ناامنی در کشور کردند؛ دموکرات، کموله، خلق عرب، چریک‌ها و نظایر این گروه‌ها شروع به ایجاد ناامنی کردند. در این زمان یک مرحله سرنوشت‌ساز توسط بسیج رقم خورد و حضرت امام (ره) دستور تشکیل اطلاعات ۳۶ میلیونی را صادر کرد. در این زمان همه مردم برای حفظ نظام باید در نقش نیروی اطلاعاتی عمل می کردند؛ یعنی همه مردم در قالب این تشکل آمدند و افراد ضد انقلاب بلافاصله توسط بسیج شناسایی شد. این یکی از اقدامات خوب بسیج بود. بسیج هم برای حفظ منابع نظام اعم از مراکز، تاسیسات، حفظ مردم و جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب، دسته‌های رزمی را تشکیل داد. بلافاصله توسط سپاه پاسداران، آموزش‌های رزمی به دسته‌های رزمی بسیج داده شد و به سرعت سازماندهی شده و شکل گرفت. در روستا، شهر و کل کشور دسته‌های بسیج آموزش دیده شکل گرفت و مسلح شدند. بسیج توانست ضمن برخورد با ضد انقلاب، در دستگیری آنها نیز نقش داشته باشد.

توانمندی بسیج و پایگاه‌های بسیج امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید و در صورت وجود بحران‌ها و مشکلات، پایگاه‌های بسیج و بسیجیان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

بسیج برگ زرین خوبی که برای انقلاب به ثبت رسانده، این است که دشمن بعد از آن همه توطئه، دید که باید برخورد قاطع‌تری انجام دهد. دشمن جنگ را تحمیل کرد. دشمن با اطلاعات غلطی که از داخل داشت و امیدواری غلطی که هر دو ابرقدرت به آن داده بود، به کشورمان حمله کرد. آنها فکر می‌کردند ارتش از هم پاشیده است و سپاه نیز نوپا بوده و مدیریت نظام هنوز سر و سامان نگرفته است. صدام در ۳۱ شهریور به صورت کلاسیک به ما حمله کرد. دشمن با این فرض که در عرض یک هفته می‌تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کند، به ما حمله کرد.

آنها در مرحله اول می‌خواستند از مرز بگذرند و تصرف یک عمق ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلومتری را تصور می کردند و در مرحله دوم می‌خواستند تا یک سوم کشور خیز بردارند؛ دشمن می‌خواست در مرحله سوم به پایتخت رسیده و ایران را تصاحب کند. آنها در مرحله اول موفق شدند، زیرا جلوداری وجود نداشت. در این مرحله حضرت امام (ره) اعلام کرد بسیج وارد عمل شود. سپاه پاسداران، نیروهای قوی و نخبه‌ای را جمع کرده بود، اما قوای عمده‌ای نداشت و بسیج در این شرایط شکل بهتری پیدا کرد و وارد عرصه جنگ شد. طرح‌ریزی خوب فرماندهان سپاه با همکاری فرماندهان بسیجی برای حمله به دشمن و متوقف کردن آن صورت گرفت و بلافاصله دشمن متوقف شد. با قوای بسیجی و فرماندهی برادران سپاهی و همکاری خوب ارتش، عملیات‌های بزرگی مثل ثامن‌الائمه، فتح‌المبین، طریق‌القدس، بیت‌المقدس، والفجر، خیبر و کربلای ۵ انجام شد. بسیج در یک عملیات توانست ۶۰۰ گردان را وارد عمل کند. نیروهای بسیجی تحت فرماندهی برادران سپاهی این کار را انجام دادند و توانستند دشمن را از خاک خود بیرون کنند. عملیات فاو نمونه‌ این عملیات‌ها بود.

این عملیات باعث شد دشمن از جنگی که بر علیه ما تحمیل کرده است پشیمان شود و مجبور شد به خواسته های جمهوری اسلامی ایران تن دهد تا جنگ به پایان برسد. مقطع دیگر بسیج بعد از جنگ بود که برخی شعار می دادند جنگ تمام شده است و دیگر بسیج کاربرد ندارد. در این زمان مقام معظم رهبری ماموریت هایی را برای بسیج اعلام کردند و فرمودند توان و آمادگی بسیج باید بیشتر شود. علاوه بر این از آنجایی که خاکریز تهدیدات دشمن تغییر کرده بود بلافاصله بدنبال جنگ نرم برآمد. در این زمان «جنگ نیمه سخت» دشمن نیز آغاز شد و به «تهدیدات امنیتی» روی آورد و فتنه های زیادی را آغاز کرد. فتنه ۷۸ و ۸۸ از بارزترین این فتنه ها است و لازم بود بسیج وارد میدان شده و از خطر جلوگیری کند.

چه اقدماتی را برای ارتقاء توانمند های بسیج انجام داده اید؟

دشمنی دشمن تمام شدنی نیست و در اصول با ما اختلاف دارد. دشمن اصلی ما آمریکا و رژیم پلید کودک کش صهیونیستی هستند و دکترین آمریکا حفظ امنیت این رژیم است. رژیم صهیونیستی خواهان ناامنی برای ما است وما هم نابودی و ناامنی را برای رژیم صهیونیستی می خواهیم. اختلاف ما با آمریکا براین اساس است که این کشور استکباری است و ما استکبارستیز هستیم. آمریکا کشوری ظالم و ما کشوری هستیم که با ظلم مقابله می کنیم. آمریکا کشوری ضد عدالت است و ما خواهان عدالت در دنیا هستیم. آمریکا کشوری علیه مستضعفین است و ما حامی مستضعفین هستیم. آمریکا حامی رژیم صهیونیستی و ما خواهان نابودی این رژیم هستیم. در نتیجه اختلاف بین ما و آمریکا ادامه دارد. این کشور کفر و باطل است و جنگ بین حق و باطل ادامه دارد.

از آنجایی که دشمنی آمریکا با ایران تمام شدنی نیست ما باید توان خود را بالا ببریم تا بتوانیم با این دشمن مقابله کنیم. ما باید الگوی استکبارستیزی برای مستضعفین باشیم و برای این مهم باید توانمندتر شویم. اگر خودمان قدرتمند نباشیم کسی به ما تکیه نمی کند و از ما الگو نخواهد گرفت. باید توانمند باشیم تا بتوانیم از مستضعفین حمایت مستشاری و آموزشی کنیم. کارهایی که ما در راستای مقابله با تهدیدات و در زمان مقابله با طاغوت و جنگ انجام داده ایم و توانمندی هایی که از خود نشان داده ایم برای کشورهای مسلمان و مستضعف جهان الگو شده است. آنها می بینند که ایران با این شیوه توانست انقلاب کند و در جنگ پیروز شود. با تهدیدات نیز مقابله کند و به الگویی برای دیگران تبدیل شود. ما در کشور باید برای دیگران الگوسازی کنیم. ما باید الگوی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی باشیم.

تشکیل بسیج از تمام اقشار جامعه است و از تمام عرصه ها وارد این نیرو می شوند. در خنثی کردن تمام توطئه های نظامی، سیاسی و اقتصادی بسیج می تواند الگوهایی را به شکل عملی و تئوری ارائه دهد؛ یعنی اینکه خودش عمل کند و به کشورهای دیگر ارائه دهد تا کشورهای مستضعف برای رهایی خود از یوغ دشمن از آن استفاد کنند.

هم اکنون بیش از ۴۰ هزار پایگاه مقاومت مساجد و محلات در کشور وجود دارد. با پایگاههای مقاومت ادارات، دانشجویی و نظایر آن می توان گفت نزدیک به ۶۰ هزار پایگاه بسیج داریم. ۴۰ هزار پایگاه مقاومت مساجد و محلات رده تشکیلاتی ایجاد کرده اند. این پایگاهها دسته های رزمی ایجاد کرده اند که از دسته های «عاشورا» برای برادران و دسته های «الزهرا(س) » برای خواهران می توان نام برد. گروهان و گردان درست کرده اند که گردانهای «بیت المقدس» برای برادران و گردان های «کوثر» برای خواهران است. گردانهای «امام حسین(ع) » و «امام علی(ع) » تشکیل داده اند. همه اینها از پایگاه مقاومت تا بخش تا شهرستان تا استان و سطح کشور را پوشش می دهند. تمام اینها آماده اند دفاع سرزمینی را در منطقه شروع کرده و در نهایت به دفاع میهنی بپردازند. همه این گردانها به صورت لایه لایه برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و تمام اقصی نقاط کشور سازماندهی شده اند و بر اساس نوع ماموریت هایشان آموزش های خاص خود را دیده اند. یعنی از دسته های محلی تا بخش تا شهرستان تا استان و در نهایت برای کشور طراحی شده و مشخص است. تجهیزات مورد نیاز به صورت تعریف شده در اختیار آنها قرار گرفته است و هر زمان فرمان صادر شود وارد عمل خواهند شد.

اینها تامین کننده نیروهای سپاه و حتی در صورت نیاز، ارتش هستند. بسیجیان ما تامین کننده نیروی هوایی سپاه، نیروی دریایی سپاه و نیروی زمینی هستند و این توانمندی در بسیج برای ایجاد نیرو صورت گرفته است.

بسیج برای هلال احمر و بحران ها، ساختار، سازمان و تجهیزات تعریف کرده است و آموزش نیز دیده و آماده کمک در تمامی نقاط کشور است. در گذشته هم شاهد بوده اید که هر حادثه ای اتفاق افتاده بسیج به عنوان اولین نیرو وارد شده و توانسته کار را تا وارد شدن نیروهای رسمی جلو ببرد.

چند سال است که رزمایش های الی بیت المقدس در کشور برگزار می شود و برگزار کننده این رزمایش ها گردان های بیت المقدس و امام حسین (ع) هستند. آخرین رزمایش الی بیت المقدس در اوایل هفته بسیج برگزار شد. دستاوردهای رزمایش اخیر را چگونه ارزیابی می کنید و این رزمایش ها تا چه میزان توانسته است توان رزمی بسیجیان را افزایش دهد؟

از آنجائی که تهدیدات دشمن، نوین و هر روز در حال تغییر است، ما لازم دانستیم که آموزشهای جدیدی را انجام دهیم. آموزشهای خود و تشکیلاتمان را بروز کرده ایم. وقتی این تشکیلات تغییر پیدا کرد، شامل گردان های عاشورا، الزهرا (س)، بیت المقدس، کوثر، امام علی (ع) و امام حسین (ع) شدند. ما شش لایه گردانی در سراسر کشور توسط بسیج صورت دادیم. لازم بود که اینها رزمایش انجام داده و برای مقابله با دشمن آماده شوند. ۴ سال است که ما رزمایش هایی را برای گردان های بیت المقدس، امام حسین (ع)، عاشورا، امام علی (ع) و الزهرا (س) تعریف کرده ایم و در این سالها هر کدام از این گردانها با توجه به ماموریت ذاتی خود، رزمایش انجام می دهند.

در طول این سالها، این گردانها به تمامی اهداف خود رسیده است. رزمایش های ما تا ۹۲ درصد موفقیت داشته اند و این نشان دهنده پیشرفت آموزشی، تاکتیکی و تکنیکی این گردانها است. لازم بود یک رزمایش مشترک برای تمام گردان ها همراه با نیروی زمینی سپاه و نیروی هوایی سپاه داشته باشیم. این تست را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی کردیم و زمین آن شناسایی شد.

در وهله نخست می خواستیم گردانهایمان خود اتکا باشد و می خواستیم ببینیم که این گردانها می توانند با یک دستور از سرزمین خود کنده شده و در یک نقطه از کشور بلافاصله اسکان کرده، طرح ریزی و رزمایش را اجرا کنند. این طرح ریزی را ما انجام دادیم و دستور صادر شد و ۱۲۰ گردان بلافاصله از ۶ استان حرکت کردند و در یک نقطه جمع شدند. حرکت اینها در طول ۱۲ ساعت به استقرار کامل منتهی شد. ظرف ۱۲ ساعت این ۶ استان، ۱۲۰ گردان خود را با تمام تجهیزات مستقر کرده و اردوگاه برپا کردند. آنها پس از سازماندهی، آماده اجرای رزمایش شدند. ترابری، ایمنی، تغذیه، اسکان، گرمایشی و نظایر آن به سرعت انجام شد.

در وهله دوم لازم بود گردانهای حاضر در رزمایش زیر آتش سنگین توپخانه، تاکتیک های خود را اجرا کنند و خط هماهنگی برای آنها تعریف شد. زیر آتش هواپیما و توپخانه، این گردانها باید ماموریت خود را انجام می دادند که برای نخستین بار پس از جنگ، بسیج در این شرایط تمرین کرد. این تمرین با حرکت ۱۲۰ گردان، زیر آتش دشمن فرضی انجام شد و از طرف دیگر آتش پشتیبانی از طرف نیروهای خودی نیز تعریف کرده بود. زمانی که یک انفجار سنگین جلوی یک گردان می شود، آن گردان نباید بترسد و این انفجارها برای این مسئله جلوی گردان انجام می‌شد. نیروهای ما واقعاً از آتش نترسید. زیر آتش سنگین نیروهای ما به اهداف خود رسیدند و این تمرین برای اولین بار انجام شد.

رزمایش بعدی الی بیت المقدس چه زمانی برگزار می شود و آیا رزمایش های دیگری هم در آینده خواهید داشت؟

۱۵ استان ما رزمایش استانی برگزار کرده است و ۱۵ استان هنوز رزمایش برگزار نکرده اند و بعد از هفته بسیج، تا پایان سال این استانها رزمایش های خود را انجام خواهند داد. این رزمایش ها را گردان های بیت المقدس و امام حسین (ع) برگزار می کنند. برای برگزاری رزمایش کشوری، منتظر دستورات مافوق هستیم. این توانمندی در بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایجاد شده است. در هر زمان که فرماندهان موافقت کنند، با اذن مقام معظم رهبری آمادگی داریم هر ۲ هزار گردان خود را با هر تاکتیکی در هر نقطه ای به رزمایش درآوریم.

اینکه می‌گویند ۱۵۰۰ گردان بیت‌المقدس به عنوان احتیاط گردان‌های عاشورا مورد استفاده قرار می‌گیرند، به چه معناست؟

یک تعریف «یک به سه» در عرصه نظامی وجود دارد و این به این معنی است که یک تیپ اگر نیاز بود که تبدیل به لشگر شود، باید به سرعت این کار انجام شود که در این صورت بلافاصله این گردان‌ها به گردان‌های تیپ اضافه می‌شوند و به لشگر تبدیل خواهند شد.

آموزش‌های رزم‌های موزائیکی به چه معناست؟

وقتی که نیروها از محله، بخش، شهر، شهرستان، استان و کشور جمع می‌شوند، به معنای دفاع موزائیکی است؛ یعنی دفاع از محله شروع می‌شود و در نهایت به کشور می‌رسد.

بسیج چه نقشی در جنگ‌ سوریه دارد و کمک های این سازمان به مردم سوریه در چه زمینه ای بوده است؟

تمام اقدامات ما در جهت «الگوسازی» است. هم‌اکنون وقتی که کشور آنها تهدید شد، بلافاصله به این نتیجه رسیدند که بهترین الگو برای دفاع از سرزمین‌شان، تشکیل بسیج بود. بلافاصله آدم‌های آنها آمدند و از الگوی ما الگوبرداری کرده و بسیج را در عراق، سوریه، یمن، فلسطین و لبنان تشکیل دادند. تشکیل بسیج در این کشورها برگرفته از الگو و تفکر بسیجی ایران بود. این کشورها خودشان ارتش داشتند، اما از آنجایی که این ارتش‌ها تنها آموزش‌های نظامی دیده بودند، لازم بود یک نیروی بسیجی شکل بگیرد و اقدامات جدیدی انجام شود؛ آنها الگوی بسیج را از ما گرفتند و در کشور خود پیاده کردند و دیدید که صحنه جنگ در این کشورها کلاً عوض شد. صحنه سوریه، عراق، فلسطین، لبنان و یمن هم‌اکنون با ورود بسیج آن سرزمین‌ها عوض شده است که الگوی آنها بسیج ایران بود.

آیا بسیجیان عراق و سوریه در ایران هم آموزش دیده‌اند؟

تمام اقدامات و کارهای ما مستشاری بوده است.

سردار نقدی گفته‌اند که در سوریه و عراق حضور مستشاری داریم و آیا این به معنای این است که بسیج جدا از سپاه خود حضور مستشاری دارد یا اینکه به واسطه سپاه در این کشور حضور دارد؟

ما تابع مجموعه سپاه هستیم. در این مورد بهتر است که فرماندهان بیشتر توضیح بدهند.

مقام معظم رهبری در چند ماه اخیر نزدیک به ۸۰ بار از واژه «نفوذ» استفاده کردند، به نظر شما اهمیت این قضیه در چیست؟

یکی از ضرباتی که نیروهای مسلح عراق خوردند، این بود که آمریکایی‌ها قبل از اینکه به این کشور حمله کنند، به انحاء مختلف به عنوان دلسوز مردم این کشور، به عراق ورود کردند. آنها القاء کردند که می‌خواهند مردم این کشور را نجات دهند و به آنها کمک کنند. آدم‌های آنها به مجموعه‌های عراق ورود کردند و در نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی، شناسایی‌هایی را انجام دادند. این مساله باعث شد که خیلی راحت نقشه حمله خود را به سرزمین عراق انجام دهند؛ آنها به راحتی توانستند عراق را بدون هیچ‌گونه مقاومتی، به تصرف خود درآورند. به نظر من نفوذ به این معناست؛ یعنی اینکه آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که اگر قصد ضربه زدن به جایی را دارند، جاپایی را برای خود در داخل آن کشور شناسایی کنند.

هر وقت آنها بخواهند اقدام پلید خود را انجام دهند، از آن جای پا استفاده خواهند کرد. ما باید مواظب «نفوذ» دشمن باشیم و دشمن هیچ‌گونه دلسوزی برای ما ندارد، در این شک نداریم. آمریکایی‌ها همیشه به دنبال توطئه هستند و هر کس که این را توهم می‌داند، خود توهم دارد. آمریکا همواره به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بوده است. آنها می‌خواهند به طرق مختلف خود را به داخل کشورمان برسانند. آنها با نفوذ می‌خواهند ضربات خود را وارد کنند.

شما با شهید همدانی آشنایی داشتید؟

بنده شهید همدانی را می‌شناسم و در یک سال اخیر خیلی به ایشان نزدیک بودم. شهید همدانی با توجه به تجربه‌ای که از سوریه بدست آورده بود، در تمام جلسات روی بسیج تاکید می‌کردند. ایشان می‌گفت باید بسیج به حفظ نظام کمک کند. منطق شهید همدانی این بود که بسیج بالاترین راه و راهبرد برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. وی معتقد بود بسیج باید دارای لایه‌های متناوبی باشد که این لایه‌ها بتوانند از یکدیگر پشتیبانی و حمایت کنند. شهید همدانی به دنبال این بود که بسیج را به طور کامل در کشور خوب سازماندهی کرده و آموزش‌های خوبی بدهد.

شهید همدانی معتقد بود برای حل مشکل اقتصادی نیز باید به بسیج توجه کرد. بسیج حتی می‌تواند مشکل سیاسی ما را در دنیا حل کند. اگر می‌خواهیم مشکل نظامی برایمان به وجود نیاید و قدرت بازدارندگی بالایی داشته باشیم، باید به بسیج تکیه شود. حتی معتقد بود برای رفع مشکل فرهنگی نیز باید به بسیج تکیه شود. شهید همدانی اعتقاد زیادی به بسیج داشت.

بهترین خاطره‌ شما از شهید همدانی چیست؟

ایشان همیشه آرزوی شهادت می‌کرد. ایشان همواره به ما می‌گفت که آماده شهادت باشید. ایشان به ما می‌گفتند که هرکس شهید نشود، باید بمیرد.

هم‌اکنون بسیجیان سراسر کشور در جاهای مختلف درخواست شدید دارند که برای دفاع از حرمین اعزام شوند. از آنجایی که سیاست نظام این نیست، ما این اقدام را انجام نمی دهیم، اما تمام بسیجیان کشور اصرار دارند به سوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) اعزام شوند. اما اکنون به اندازه کافی بسیج در سوریه شکل گرفته و آموزش دیده است.

سردار نقدی مطرح کرده‌اند که اگر قرار باشد اعزام‌هایی به سوریه صورت بگیرد، این اعزام‌ها عمومی نخواهد بود و تخصصی است و این نشان‌دهنده وجود تخصص در بسیج است، چه تخصص های ویژه ای در بسیج وجود دارد؟

بسیجیان ما همه مهارت‌های نظامی را دیده‌اند. تمام مهارت‌های نظامی که در دنیا وجود دارد، در بسیج به وجود آمده است.

گفتگو: جواد بخشی الموتی