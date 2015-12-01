به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی که به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در این نشست حضور یافته بود، بیان کرد: خوشبختانه در زمینه فروش آثار هنری زمینه های بسیار خوبی برای همکاری دو کشور ایران و یونان وجود دارد و بنیاد فرهنگی هنری رودکی به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند به عنوان یک همکار فرهنگی در پیشبرد این هدف ارزشمند حضور موثری داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از گران ترین آثار هنری منطقه متعلق به ایران است که چندی با ارزش بیش از دو میلیون دلار در بازارهای منطقه ای به فروش رفته است و این نشان دهنده نقش ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی است که می تواند در بسیاری از حوزه های بین المللی مورد توجه قرار گیرد. ما هم اکنون در حوزه فعالیت های علمی، آموزشی حوزه هنر نیز دارای جایگاه مناسبی هستیم که سرانه دانشجویی آن بیشتر از کشورهای دیگر منطقه است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی افزود: امیدوارم برگزاری چنین همایشی بتواند زمینه امضای تفاهم نامه ای کلی میان دو کشور ایران و یونان را در سطوح فرهنگی هنری فراهم کند. به هر ترتیب نظریه ای در جهان مطرح می شود که در دیپلماسی فرهنگی جهانی، روابط سیاسی را زمینه توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی می دانند اما در مقابل این نظریه، نظریه دیگری وجود دارد که توسعه روابط فرهنگی را باعث پایداری روابط سیاسی و اقتصادی می داند.

جمالی گفت: بنیاد فرهنگی هنری رودکی مدعی است که توسعه روابط فرهنگی بین دو کشور می تواند پایداری روابط اقتصادی و سیاسی را برای خود رقم بزند. البته امیدوار هستیم در آینده ای نزدیک شاهد برنامه های مختلف و امضای تفاهم نامه های اجرایی و عملیاتی با کشور دوست خود یونان باشیم.

نیکوس کوتزیاس وزیر امور خارجه یونان، جرج آیفاندیس سفیر کشور یونان در ایران، سهیل گلپور مدیرعامل گروه شرکت های مایکروسورس، محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نیکلاس کاکوریس کارشناس امور حقوقی، جورج تانیسکیدبس، تئودورا تزاکری معاون وزیر اقتصاد، توسعه و توریسم یونان در امور توسعه صنعتی ، دیمیتریس مرداس معاون وزیر امور خارجه یونان و نماینده ای از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از مهمانان ویژه این همایش بودند.