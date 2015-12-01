کانال تماس نظامی میان روسيه و ترکيه ايجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر ترکیه ایجاد یک خط ارتباطی با هدف برقراری تماس نظامی میان روسیه و ترکیه را پیشنهاد کرد.

«احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در نشست خبری امروز خود در آنکارا گفت: پیشنهاد می کنم یک کانال تماس نظامی با هدف جلوگیری از بروز حوادث هوایی میان ترکیه و روسیه ایجاد گردد.

وی در این نشست خبری ادامه داد: ترکیه هرگز در راستای تنش آفرینی و تشدید آن اقدامی نکرده است. ما ساقط کردن هواپیمای روسیه را از پیش برنامه ریزی نکرده و پس از این رخ داد متوجه روسی بودن جنگنده شدیم.

نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به حمایت های کشورش از تروریست ها با هدف براندازی حکومت مشروع سوریه، مدعی شد: ما از حریم هوایی خود دفاع کردیم. بحرانی که در سوریه ایجاد شده است، بین ترکیه و روسیه تلقی نمی شود.

گفتنی است، تنش ها میان آنکارا و مسکو در پی اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده سوخو-۳۴ روسیه در سوریه بالا گرفته است؛ اقدامی که ترکیه مدعی دفاع از حریم هوایی خود بوده، اما روسیه قویاً آن را رد کرده است.