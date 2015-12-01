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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۰۳

داود اوغلو پیشنهاد داد؛

کانال تماس نظامی میان روسيه و ترکيه ايجاد شود

کانال تماس نظامی میان روسيه و ترکيه ايجاد شود

نخست وزیر ترکیه پیشنهاد داد که با هدف جلوگیری از بروز حوادث هوایی میان آنکارا و مسکو، بهتر است یک کانال تماس نظامی میان دو کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر ترکیه ایجاد یک خط ارتباطی با هدف برقراری تماس نظامی میان روسیه و ترکیه را پیشنهاد کرد.

«احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در نشست خبری امروز خود در آنکارا گفت: پیشنهاد می کنم یک کانال تماس نظامی با هدف جلوگیری از بروز حوادث هوایی میان ترکیه و روسیه ایجاد گردد. 

وی در این نشست خبری ادامه داد: ترکیه هرگز در راستای تنش آفرینی و تشدید آن اقدامی نکرده است. ما ساقط کردن هواپیمای روسیه را از پیش برنامه ریزی نکرده و پس از این رخ داد متوجه روسی بودن جنگنده شدیم.

نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به حمایت های کشورش از تروریست ها با هدف براندازی حکومت مشروع سوریه، مدعی شد: ما از حریم هوایی خود دفاع کردیم. بحرانی که در سوریه ایجاد شده است، بین ترکیه و روسیه تلقی نمی شود.

گفتنی است، تنش ها میان آنکارا و مسکو در پی اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جنگنده سوخو-۳۴ روسیه در سوریه بالا گرفته است؛ اقدامی که ترکیه مدعی دفاع از حریم هوایی خود بوده، اما روسیه قویاً آن را رد کرده است.

کد مطلب 2989866

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