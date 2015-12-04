به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که قرار است چهارشنبه هفته آینده نمایندگان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا راجع به اقدامات تنبیهی علیه روسیه تصمیم گیری کنند، یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در این باره گفت: نظر نهایی این مجمع تمدید ۶ ماه دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خواهد بود.

در همین حال، وی به این نکته اشاره کرد که در اقدامات اخیر روسیه در سوریه ساده ترین گزینه برای غرب می تواند تمدید تحریم‌ها علیه روسیه باشد.

همچنین یک دیپلمات دیگر غربی گفت: لهستان نسبت به سایر کشورهای عضو تحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری علیه روسیه است، در نتیجه تمدید تحریم‌ها برای ۶ ماه دیگر امری بدیهی خواهد بود.

بر همین اساس، اتحادیه اروپا از جولای سال گذشته میلادی به دلیل اختلافات روسیه با اوکراین، تحریم‌های اقتصادی از جمله ممنوعیت سفر به روسیه و همچنین بلوکه کردن دارایی روس‌ها در بانک‌های بین المللی اقدام کرده است.