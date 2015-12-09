به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) گفت: برنامه ششم به طور اساسی در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود و امیدواریم بتوانیم در دیماه برنامه ششم و لایحه بودجه را به طور همزمان به مجلس تقدیم کنیم.

رییس جمهور افزود: امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ کل کشور، ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته‌ایم به تأخیر افتاده است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم با وقت بیشتری که می‌گذارند این تأخیر را جبران کنند.

روحانی با بیان این که در اقتصاد مقاومتی باید بنیه تولید ملی تقویت شود تا تولید ملی در برابر توطئه دیگران اثرناپذیر شده و اقتصاد در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند، گفت: باید در این راستا تولید داخلی و صادرات غیرنفتی را تقویت کرده و در اقتصاد جهانی حضور پیدا کنیم و بازارهای هدف خود را مشخص نماییم.

رییس‌ جمهور با اشاره به ضرورت تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی و رفع موانع در این مسیر خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزارتخانه‌ها در راستای تسهیل خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد به مردم در حال تلاش هستند و باید کمک کنیم تا شرایطی ایجاد شود که امور به طور واقعی به مردم واگذار شده و تحرکی در اقتصاد بوجود بیاید.

روحانی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان و بکارگیری آن در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد پیدا کند و درآمدها افزایش یابد، باید از اقتصاد دانش بنیان به عنوان پشتوانه اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم که در این راستا باید همه همکاری و تلاش کنیم.

رییس‌ جمهور با اشاره به این که دولت در سالهای گذشته اقدامات بسیار خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان انجام داده است، اظهارداشت: تاکنون حدود ۲ هزار شرکت دانش بنیان شناسایی شده و با حمایت‌های دولت تقویت می‌شوند که باید این راه را ادامه دهیم.

روحانی با بیان این که دولت با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب موظف است تا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور را فرماندهی کند، اظهارداشت: در جلسه‌ای که اخیراً با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان تأکید داشتند که دولت باید به صحنه بیاید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را جلو برده و اجرای آن را در کشور فرماندهی کند.

رییس‌ جمهور با بیان این که «اگر دولت به توانی فراتر از امکانات و اختیارات دولت در این مسیر نیاز داشته باشد مطمئناً رهبری نظام ، سایر قوا، نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌ها کمک و حمایت خواهند کرد»، گفت: امیدواریم حرکت خوبی را در پیش رو داشته و با رفع تحریم‌ها بتوانیم گام‌های بلندتر و مؤثرتری را برداریم.

روحانی با بیان این که در دوران پس از برداشته شدن تحریم‌ها رشد تولید و صادرات شرایط بهتری را پیدا خواهند کرد، گفت: ما باید شرایطی را در پساتحریم و پسابرجام بوجود ‌آوریم که هم سرمایه‌های خارجی و تسهیلات مالی و فناوری‌های مورد نظر جذب شده و هم صادرات کشور افزایش پیدا کند و بتوانیم بازارهای هدف را در منطقه و جهان شناسایی و تعریف کنیم.

رییس‌ جمهوری با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شده تا شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را تعیین کند تا بتوانیم روند پیشرفت‌ها را به طور دقیق معرفی کنیم، گفت: ‌امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که دولت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به گونه‌ای اجرا و عملیاتی کند که همگان در پیشگاه مردم و قانون سربلند و سرافراز باشیم.

روحانی در بخش نخست سخنان خود نیز با تسلیت ایام رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) گفت: ملت بزرگ ایران همواره احترام و عظمت این روزهای بزرگ را مدنظر قرار داده و امسال نیز بخوبی پاس خواهند داشت.

رییس‌ جمهور با بیان این که امروز دنیا هر آنچه از علم، دانش، تمدن و پیشرفت در اختیار دارد بخاطر خدماتی است که اسلام برای بشریت انجام داده، گفت: پیامبر اسلام (ص) اخلاق، تربیت، تزکیه، علم و دانش، تعاون، محبت در میان مردم و همزیستی مسالمت آمیز را در جامعه ترویج کرد و دین اسلام دین انسجام و وحدت و دینی است که مردم را در برخورد با یکدیگر به صلح و سلام هدایت می‌کند.

روحانی دین اسلام را دین رحمت و صلح دانست و اظهارداشت: متأسفانه امروز افرادی در گوشه و کنار جهان به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام می‌کنند که نباید مسلمانان را به دیگر کشورها راه داد و این در حالی است که خود آنان از بانیان و حامیان تروریسم هستند و این معضل را در جهان به راه انداخته و از تروریست ها حمایت می کنند. امروز باید کسانی که از تروریسم حمایت کرده و به تروریست ها کمک می‌کنند، پاسخگو باشند.

رییس‌ جمهور با بیان این که تروریسم آسایش مردم منطقه را سلب کرده است ، تصریح کرد: برخی کشورها در منطقه به خاطر سیاست‌های بد یا عدم سیاست، اختلافات را عمیق می‌کنند در حالی که باید با همه همسایگان رابطه خوبی داشته باشیم و اگر مشکلی وجود دارد آن را اصلاح کنیم.

روحانی با اشاره به این که کشورها باید از سخنان و اقدامات بی‌اساس و واهی که به ضرر مسلمانان جهان و تولیدکنندگان نفت است خودداری کنند، گفت: ما باید تلاش کنیم تا راه و دین رحمتی را که پیامبر اسلام به مردم هدیه داد، در جهان تبلیغ و ترویج کنیم.

رییس‌ جمهور امام حسن مجتبی (ع) را امام رحمت، رأفت و وحدت توصیف کرد و گفت: ایشان برای ایجاد وحدت و صلح میان مسلمانان ، زخم زبان‌ها و زجرهای زیادی را متحمل شدند.

روحانی همچنین با بیان این که امام رضا (ع) نیز به خاطر مصلحت دنیای اسلام، اقدام به مهاجرت از مدینه به مرو کرد، خاطرنشان کرد: دنیای اسلام منافع فراوانی را از سفر امام هشتم به دست آورد و امام رضا (ع) توانست با فرصتی که بدست آمد، علم واقعی اسلام را در جهان ترویج کرده و علوم اسلامی را در بین بزرگان ادیان دیگر و دانشمندان آنان تبیین و ترویج کند.

رییس‌ جمهور با اظهار امیدواری از اینکه بتوانیم راه و سیره پیامبر و ائمه اطهار را در زندگی خود به کار گیریم گفت: امام رضا (ع) فخر ایرانیان بوده و ملجأ همه مسلمانان و کسانی است که مسیر انسانیت را طی می‌کنند.