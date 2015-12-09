به گزارش خبرگزاری مهر، لنیتا تویواکا وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند که در راس یک هیات بزرگ اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده است ،با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورما ن دیدار و گفتگو نمود.

قائم مقام وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به وجود زمینه های مثبت برای توسعه مناسبات بین ایران و فنلاند، بر گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف تاکید نمود.

مرتضی سرمدی تصریح کرد : با افزایش رفت و آمد هیاتهای دو کشور، مشورت و رایزنی برای ارتقاء روابط بویژه در زمینه اقتصادی گسترش می یابد که خود بسیار خوب می باشد.

قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان خواستار همکاری دو کشور در زمینه سرمایه گذاری و سایر حوزه هائی که در آن قابلیت همکاری وجود دارد، شد.

مرتضی سرمدی با اشاره به نگاه مشترک دو کشور به تروریسم و افراطی گری تصریح کرد : تروریسم به یک منطقه محدود نمی شود و می تواند به سراسر جهان گسترش یابد.وی با ابراز تاسف از اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا مبنی بر لزوم ممانعت از ورود مسلمانان به خاک آمریکا تاکید کرد: اسلام هراسی در غرب کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند، بلکه اینگونه اظهارات هدیه ای به گروههای افراطی است که می توانند با تبلیغات برای خود سربازگیری کنند .

خانم لنیتا تویواکا وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند در این ملاقات تصریح کرد :هیاتی که از فنلاند به کشورمان سفر نموده ،بزرگترین هیاتی است که ظرف سالهای اخیر از فنلاند از جمهوری اسلامی ایران دیدار نموده است.

وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند افزود : مذاکرات خوبی با طرفهای ایرانی در زمینه های مختلف از جمله مسائل انرژی ،جنگلداری و امور بهداشت و درمان داشتیم .

خانم لنیتا تویواکا همچنین با اشاره گسترش تروریسم و افراطی گری و سرایت آن به اروپا آن را خطری برای جهان دانست و بر لزوم همکاری کشورها در این رابطه تاکید نمود.

وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند همچنین موضوع آوارگان و مهاجرت انها به اروپا را نیز از موضوعات قابل توجه ذکر کرد که جامعه بین المللی باید برای تدبیر در مورد ریشه ها و عواقب آن همکاری نماید.