به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش ملی «گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی» با بیان اینکه امروز ما در دانشگاه های خود به دانشجویان علوم انسانی آموزه های سکولاریستی را آموزش می دهیم، اظهار کرد: سکولاریسم در مبنای علوم سیاسی می گوید سیاست از دین جدا است یا اینکه حجیت را بر اکثریت می داند، اما دین می گوید حاکمیت از آنِ خدا است و اکثریت در چارچوب دین می توانند اظهارنظر کنند و نظرشان هم نافذ است مثلا غربی ها می گویند همجنس بازی آزاد است؛ چراکه اکثریت آن را می‌پذیرند.

وی افزود: علم سکولار، علم کسب قدرت است و اخلاق و ارزش ها را نسبی می داند. در دانشگاه های غرب در روابط بین الملل معادله قدرت و زور را ترسیم و تدریس می کنند و ما هم در داخل کشور خود همان علوم سکولاریستی غربی را به بچه های خود آموزش می دهیم و ناخواسته کاری می کنیم که دین بچه هایمان گرفته شود. این مساله آثار اجتماعی دارد.

نقدی ادامه داد: چرا ما اینقدر وابسته هستیم به اینکه حتما مقام معظم رهبری نسبت به مسائل روز تحلیل ارائه بدهند؟ چرا تحلیل امام(ره) و رهبری از زبان تحصیلکرده های دانشگاهی ما بیرون نمی آید؟ این درست نیست که عده ای می گویند چون رهبری مساله ای را گفته اند ما قبول داریم و تبعیت می کنیم؛ آنها باید خودشان هم تحلیل داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه آموزش های علم سکولاریستی به دانشجویان ظلم به جامعه و غش در معامله است، تصریح کرد: این امر باعث آسیب‌پذیر شدن جامعه خواهد شد و بسترهای نفوذ غرب را فراهم می کند.

وی با تاکید بر اینکه مبدأ علوم انسانی ما وحیانی است، اظهار کرد: اگر شما کتاب های علوم انسانی غربی را نگاه کنید، مبنای تجربی هم ندارد. یعنی معلوم می شود آنها بر سر بشریت هم کلاه بزرگی گذاشته اند. یعنی از طرفی می گویند علوم وحیانی مردود است و از طرفی هیچ کدام از نظریه‌هایشان را تجربه نکرده اند.

سردار نقدی اضافه کرد: نظریه یک فرد که آن نظریه تجربه هم نشده است در دانشگاه های ما حجیت دارد، اما نظریه پیامبر(ص) در دانشگاه‌هایمان حجیت ندارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه منشاء قدرت در قاموس علوم سیاسی غربی، اقتصاد، رسانه و زور است، خاطرنشان کرد: در همه این عناصر قدرت، آمریکا در مقابل ایران هزار بوده و ایران یک بوده است، اما می بینیم که در بسیاری از میادین قدرت، ایران، آمریکایی ها را شکست داده است. به عنوان مثال امروز ۵ سال است که غربی ها می خواهند بشار اسد را زمین بزنند، اما نتوانسته اند.

به گفته وی، علوم انسانی غربی نه تنها از نگاه ما بلکه از نگاه تجربه‌گرایانه غرب هم مردود است زیرا اصلا تجربه نشده است. غربی ها وقتی با ۳ عنصر قدرت خود نتوانستند بر ما فائق بیایند، قدرت نرم را ایجاد کردند، اما باز هم زورشان به ما نرسید. پس معلوم می شود انگار قدرت، منشائی غیر از عناصر سه گانه سکولاریستی دارد.

سردار نقدی ادامه داد: در موضوع امنیت هم علم سکولار غربی به گونه ای دیگر سخن می گوید. مثلا برخی در داخل کشور معتقدند رضاخان برای ما امنیت ایجاد کرد، اما امنیت یعنی نترسیدن. در زمان رضاخان مردم در خانه های خود هم می ترسیدند، بنابراین مبنای این امنیت، باطل است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی گفت از ۱۱ سپتامبر تاکنون ۴۰۰ هزار نفر در آمریکا کشته شده اند، آن هم نه به دست داعش یا تروریست ها بلکه به دست خود آمریکایی ها، بنابراین این امنیت آمریکایی هم در آزمایشگاه های امنیت آمریکا تجربه شده و نتیجه نداده است.

وی دیکتاتورترین آدم ها را اساتید غرب گرای دانشگاه ها دانست و تاکید کرد: آنها به هیچ وجه اجازه نمی دهند دانشجو حرفی خلاف علوم انسانی غربی بزند و آزادانه پایان‌نامه‌ای بنویسد. آنها می خواهند نظریه های غربی را به زور به دانشجویان ما تحمیل کنند. می گویند علوم انسانی غربی، علم است و کسی هم حق ندارد آن را نقد کند.

سردار نقدی اضافه کرد: در جایی فتوای آزادی می دهند که مردم می توانند کف خیابان اعتراض کنند و متعاقب آن درگیری و سلب امنیت ایجاد شود، اما به نقد علوم انسانی غربی که می رسند فتوای ممنوعیت می دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: علاوه بر آنهایی که علوم غربی انسانی را برای خود بت کرده اند، موانع دیگری هم وجود دارد اعم از اینکه عده ای می گویند علوم انسانی زمانبر است و تحول در این علوم کار می برد، اما راه های میانبری در این زمینه وجود دارد که می توان موانع موجود را از میان برداشت.

وی اظهار کرد: عده ای بالای حرف های غربی سکولاریستی احادیث اهل بیت(ع) را می گذارند و می گویند این علوم مطابق اسلام است. عده ای هم در تمایز علوم انسانی غربی و اسلامی به موقعیت جغرافیایی کشورها تاکید می کنند. همه این مسائل ما را از تحول در علوم انسانی عقب می‌اندازد.

سردار نقدی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه بسیج آماده است که علوم سیاسی اسلامی را به عنوان یک دوره دانشگاهی به اجرا بگذارد و دانشجویان را با کتاب های علوم انسانی اسلامی تربیت کند تا چرخه نظام اسلامی برای آینده به حرکت دربیاید.