جزئیات ۲۶ قرارداد پژوهش و فناوری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۶ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان منعقد شده است.
در مجموع تعداد ۶ قرارداد تولید و فروش دانش فنی و محصول فناوری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ۵ قرارداد فروش و انتقال دانش فنی بالغ بر ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال، ۳ قرارداد واگذاری امتیاز و مجوز بهره برداری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال، ۲ پیمان مشارکت بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال به ثبت رسید.
همچنین ۲ موافقتنامه ایجاد مراکز تخصصی حوزه فناوری و نوآوری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، ۴ موافقتنامه ارائه خدمات فناورانه بالغ بر ۹۸۳ میلیون ریال، ۳ قرارداد در سایر موارد نظیر آغاز اجرای طرح های ملی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال قرارداد منعقد شد.
این ۲۶ قرارداد مبلغی بالغ بر ۴۰۷ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال ارزش گذاری شده است.
|ردیف
|عنوان قرارداد
|مبلغ
|۱
|قرارداد فروش دانش فنی تولید هیومات پتاسیم ۷۵ درصد
|۷۰۰ میلیون ریال
|۲
|انتقال دانش فنی سنتز فرمون جنسی مگس میوه زیتون
|رویالیتی به میزان ۱۵ درصد فروش
|۳
|انتقال دانش فنی تولید کائولین فرآوری شده جهت کنترل آفات و عوامل محیطی
|
رویالیتی به میزان ۱۲.۵ درصد فروش
|۴
|قرارداد پیمان مشارکت تولید چای ارگانیک
|۴۰ میلیارد ریال
|۵
|واگذاری امتیاز تولید، فرآوری و فروش بذور منوژرم هیبرید مقام چغندرقند رقم پایا
|۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال
|۶
|واگذاری امتیاز تولید، فرآوری و فروش بذر منوژرم هیبرید مقاوم چغندر قند شامل ارقام منوژرم اکباتان، شریف، ۰۳۱ و ۰۳۴ و رقم مولتی ژرم ۰۲۹ (مطهر)
|۴۰ میلیارد ریال
|۷
|تفاهم نامه همکاری با موضوع فروش دانش فنی تولید تجاری قزل آلای رنگین تک جنس و فروش مستقیم هرمونی و غیرمستقیم
|-
|۸
|تفاهم نامه همکاری با موضوع واگذاری دانش فنی تولید تجاری هرمون رشد فیل ماهی جهت افزایش سرعت رشد ماهیان خاویاری و تولید خاویار
|-
|۹
|واگذاری دانش فنی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر
|۴۵۰ میلیون ریال
|۱۰
|قرارداد واگذاری حق بهره برداری غیر انحصاری دانش فنی ساخت دستگاه همودیالیز نسل ۴
|۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال
|۱۱
|توافقنامه ایجاد مرکز مدیریت کیفیت، نوآوری و تجاری سازی در حوزه سنسورها، سیستم های کنترل و ابزار دقیق و ابزارهای هوشمند کنترل فرآیندی
|۱۰ میلیارد ریال
|۱۲
|قرارداد واگذاری دانش فنی نیمه صنعتی ساخت گلدان های سلولزی
|۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال
|۱۳
|تولید دانش فنی زدودن اسیدیته از لجن نفتی در فرایند بازیافت روغن های استفاده شده و فرآوری آن برای تبدیل به قیر پلیمری
|۳ میلیارد ریال
|۱۴
|رونمایی آغاز اجرای طرح ملی پیمایش آمادگی جسمانی(فعالیت بدنی ایرانیان، تدوین نورم ملی آمادگی جسمانی)
|۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.
|۱۵
|رونمایی از آغاز اجرای طرح ملی تاثیر ورزش در حین شیمی درمانی در برخی از پارامترهای سیستم ایمنی
|یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
|۱۶
|رونمایی آغاز اجرای طرح ملی پیشگیری از آسیب های ورزشی دانش آموزان – همگیر شناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان ایران
|۶۵۰ میلیون ریال
|۱۷
|قرارداد فروش سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
|۴۰۰ میلیون ریال
|۱۸
|ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۲۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصویری پسماند
|۶۸ میلیارد ریال
|۱۹
|ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۵۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصفیه پسماند
|۱۲۰ میلیارد ریال
|۲۰
|ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۲۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصفیه پسماند
|۶۸ میلیارد ریال
|۲۱
|قرارداد فروش، نصب و راه اندازی سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری به پودر و ریزدانه ای جامد دوستدار محیط زیست
|۳۶ میلیارد ریال
|۲۲
|تبادل قرارداد نظرسنجی چهارمین جشنواره بین المللی مد و لباس ایرانی اسلامی
|۳۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار
|۲۳
|قرارداد مشارکت و تبادل دانش سازمانی با موضوع فعال سازی پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی و ارائه خدمات علمی و پژوهشی
|یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال
|۲۴
|تفاهم نامه با موضوع غنی سازی آب استخر ماهیان گرمابی با کنسانتره میکروجلبک
|۶۸۰ میلیون ریال
|۲۵
|قرارداد تاسیس مرکز مبادلات تجاری و فناوری ایران و امارات
|-
|۲۶
|قرارداد انجام مطالعات بازار محصولات دانش بنیان
|۳۱۰ هزار دلار
|جمع کل
|۲۶ قرارداد
|۴۰۷۸۱۳۱۰۰۰۰۰
نظر شما