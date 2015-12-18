جزئیات ۲۶ قرارداد پژوهش و فناوری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۶ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

در مجموع تعداد ۶ قرارداد تولید و فروش دانش فنی و محصول فناوری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ۵ قرارداد فروش و انتقال دانش فنی بالغ بر ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال، ۳ قرارداد واگذاری امتیاز و مجوز بهره برداری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال، ۲ پیمان مشارکت بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال به ثبت رسید.

همچنین ۲ موافقتنامه ایجاد مراکز تخصصی حوزه فناوری و نوآوری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، ۴ موافقتنامه ارائه خدمات فناورانه بالغ بر ۹۸۳ میلیون ریال، ۳ قرارداد در سایر موارد نظیر آغاز اجرای طرح های ملی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال قرارداد منعقد شد.

این ۲۶ قرارداد مبلغی بالغ بر ۴۰۷ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال ارزش گذاری شده است.