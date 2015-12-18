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۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

نگاه آماری به قراردادهای پژوهشی؛

جزئیات ۲۶ قرارداد پژوهش و فناوری منتشر شد

جزئیات ۲۶ قرارداد پژوهش و فناوری منتشر شد

جزئیات ۲۶ قرارداد پژوهش و فناوری که در شانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری به ثبت رسید، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه برگزار شد. در این نمایشگاه ۲۶ قرارداد با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

در مجموع تعداد ۶ قرارداد تولید و فروش دانش فنی و محصول فناوری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، ۵ قرارداد فروش و انتقال دانش فنی بالغ بر ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال، ۳ قرارداد واگذاری امتیاز و مجوز بهره برداری بالغ بر ۵۲ میلیارد ریال، ۲ پیمان مشارکت بالغ بر ۴۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال به ثبت رسید.

همچنین ۲ موافقتنامه ایجاد مراکز تخصصی حوزه فناوری و نوآوری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، ۴ موافقتنامه ارائه خدمات فناورانه بالغ بر ۹۸۳ میلیون ریال، ۳ قرارداد در سایر موارد نظیر آغاز اجرای طرح های ملی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال قرارداد منعقد شد.

این ۲۶ قرارداد مبلغی بالغ بر ۴۰۷ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال ارزش گذاری شده است.

ردیف عنوان قرارداد مبلغ
۱ قرارداد فروش دانش فنی تولید هیومات پتاسیم ۷۵ درصد ۷۰۰ میلیون ریال
۲ انتقال دانش فنی سنتز فرمون جنسی مگس میوه زیتون رویالیتی به میزان ۱۵ درصد فروش
۳ انتقال دانش فنی تولید کائولین فرآوری شده جهت کنترل آفات و عوامل محیطی

رویالیتی به میزان ۱۲.۵ درصد فروش
۴ قرارداد پیمان مشارکت تولید چای ارگانیک ۴۰ میلیارد ریال
۵ واگذاری امتیاز تولید، فرآوری و فروش بذور منوژرم هیبرید مقام چغندرقند رقم پایا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال
۶  واگذاری امتیاز تولید، فرآوری و فروش بذر منوژرم هیبرید مقاوم چغندر قند شامل ارقام منوژرم اکباتان، شریف، ۰۳۱ و ۰۳۴ و رقم مولتی ژرم ۰۲۹ (مطهر)  ۴۰ میلیارد ریال
۷ تفاهم نامه همکاری با موضوع فروش دانش فنی تولید تجاری قزل آلای رنگین تک جنس و فروش مستقیم هرمونی و غیرمستقیم -
۸ تفاهم نامه همکاری با موضوع واگذاری دانش فنی تولید تجاری هرمون رشد فیل ماهی جهت افزایش سرعت رشد ماهیان خاویاری و تولید خاویار -
۹ واگذاری دانش فنی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر ۴۵۰ میلیون ریال
۱۰ قرارداد واگذاری حق بهره برداری غیر انحصاری دانش فنی ساخت دستگاه همودیالیز نسل ۴ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال
۱۱ توافقنامه ایجاد مرکز مدیریت کیفیت، نوآوری و تجاری سازی در حوزه سنسورها، سیستم های کنترل و ابزار دقیق و ابزارهای هوشمند کنترل فرآیندی ۱۰ میلیارد ریال
۱۲ قرارداد واگذاری دانش فنی نیمه صنعتی ساخت گلدان های سلولزی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال
۱۳ تولید دانش فنی زدودن اسیدیته از لجن نفتی در فرایند بازیافت روغن های استفاده شده و فرآوری آن برای تبدیل به قیر پلیمری ۳ میلیارد ریال
۱۴ رونمایی آغاز اجرای طرح ملی پیمایش آمادگی جسمانی(فعالیت بدنی ایرانیان، تدوین نورم ملی آمادگی جسمانی) ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.
۱۵ رونمایی از آغاز اجرای طرح ملی تاثیر ورزش در حین شیمی درمانی در برخی از پارامترهای سیستم ایمنی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
۱۶ رونمایی آغاز اجرای طرح ملی پیشگیری از آسیب های ورزشی دانش آموزان – همگیر شناسی آسیب های ورزشی دانش آموزان ایران ۶۵۰ میلیون ریال
۱۷ قرارداد فروش سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو ۴۰۰ میلیون ریال
۱۸ ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۲۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصویری پسماند ۶۸ میلیارد ریال
۱۹ ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۵۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصفیه پسماند ۱۲۰ میلیارد ریال
۲۰ ساخت یک دستگاه خط تولید خمیر لیفی شکل کاه و کلش برنج یا گندم به ظرفیت ۲۰ تن در ۲۴ ساعت کاری و سیستم تصفیه پسماند ۶۸ میلیارد ریال
۲۱ قرارداد فروش، نصب و راه اندازی سامانه تبدیل و بازیافت زباله های تر شهری به پودر و ریزدانه ای جامد دوستدار محیط زیست ۳۶ میلیارد ریال
۲۲ تبادل قرارداد نظرسنجی چهارمین جشنواره بین المللی مد و لباس ایرانی اسلامی ۳۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار
۲۳ قرارداد مشارکت و تبادل دانش سازمانی با موضوع فعال سازی پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی و ارائه خدمات علمی و پژوهشی یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال
۲۴ تفاهم نامه با موضوع غنی سازی آب استخر ماهیان گرمابی با کنسانتره میکروجلبک ۶۸۰ میلیون ریال
۲۵ قرارداد تاسیس مرکز مبادلات تجاری و فناوری ایران و امارات -
۲۶ قرارداد انجام مطالعات بازار محصولات دانش بنیان ۳۱۰ هزار دلار
جمع کل ۲۶ قرارداد ۴۰۷۸۱۳۱۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 3002889

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