مهران غفوریان درباره تازه ترین فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: اخیرا در سری دوم «در حاشیه» بازی کردم اما چون با فیلم سینمایی «ناردون» قرارداد داشتم تا قسمت ۲۱ این مجموعه کنار دوستان بودم و به اقتضای شرایط از گروه «در حاشیه» به کارگردانی مهران مدیری خداحافظی کردم.

وی افزود: شایعاتی که درباره قهر من از پروژه «در حاشیه» شنیده می شود صحت ندارد. در این سریال ۲۴ قسمتی من و جواد رضویان در ۲۱ قسمت بازی کردیم اما به خاطر فعالیت های دیگر و قولی که داده بودم باید از این مجموعه خارج می شدم.

غفوریان گفت: هیچ حاشیه ای هم وجود ندارد و همانطور که بعدا خواهید دید فیلمنامه به شکلی طراحی شد تا من به بهانه انتقال به بند دیگر زندان از مجموعه بیرون می روم.

این بازیگر که در پروژه «سه شو» شبکه سه بخشی از اجرا را به عهده دارد در این باره گفت: تاکنون ۱۴ قسمت را ضبط کردیم و بعد از اتمام ساخت فیلم «ناردون» دوباره برای ادامه اجرای پلاتو به تهران برمی گردم. این برنامه با اتفاقات جدیدی همراه است و امیدوارم بتواند جای خود را بین مردم باز کند.

وی درباره فعالیت های سینمایی خود توضیح داد: این روزها نقش شیرمرد را در فیلم «ناردون» به کارگردانی فریدون حسن پور بازی می کنم. این شخصیت کسی است که مردم محله با او مشکل دارند اما ناچارند با او ارتباط داشته باشند. علاوه بر این تا دو هفته آینده در یک کار سینمایی جدید بازی می کنم که البته کار جدی است و طنز و کمدی ندارد.