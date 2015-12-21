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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۹:۰۱

ابوترابی‌فرد در صحن علنی مجلس:

حکومت ولایت‌ فقیه زمینه‌ساز ظهور است

حکومت ولایت‌ فقیه زمینه‌ساز ظهور است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با حمایت از حکومت ولایت‌ فقیه، راه را برای حکومت ولی‌عصر(عج) هموار می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس در نطق ابتدای دستور با اشاره به سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) گفت: امروز آغازی در تداوم حکومت صالحان است. بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی، امامت یکی از امور اصلی دین است.

وی ادامه داد: انبیاء الهی و امامان نماد انسان‌های آراسته و فضائل برای مدیریت جوامع بشری هستند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: در تداوم این اندیشه بالنده که اساس طبیعت انسانی و رشد و پیشرفت جوامع بشری را در حکومت صالحان می‌داند، در فلسفه وجودی امام عصر (عج) تعریف شده است.

ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: نظام اسلامی در تداوم این اصل وجودی با زعامت فقیه عادل، زمینه ادامه حکومت صالحان در کره خاکی را فراهم آورده است.

وی گفت: امیدوارم با حفاظت از این اصل محوری در حفاظت از امام عصر(عج) و حرکت در مسیر پرفروغ ولایت‌فقیه که در حقیقت ولایت فقاهت و بالاترین سطح صلاحیت برای مدیریت جهانی است، راه را برای حکومت ولی‌عصر(عج) هموار کند.

کد مطلب 3005444

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