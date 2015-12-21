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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

کاهش ۱۷ میلیارد دلاری صادرات آلمان به روسیه

کاهش ۱۷ میلیارد دلاری صادرات آلمان به روسیه

در پی تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا و کاهش ۱۷ میلیارد دلاری صادرات آلمان به روسیه، نام این کشور از فهرست مهمترین شرکای تجاری آلمان خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «داچ ول»، گروه لابی تجاری آلمان اعلام کرد: تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا موجب شکاف بیشتر در حجم معاملات دو کشور شده است و انتظار می رود این روند تا قبل از سال ۲۰۱۷ میلادی بهبود نیابد.

در همین حال، اتاق صنعت و بازرگانی آلمان اعلام کرد، پیش بینی می‌شود صادرات آلمان به روسیه در سال‌جاری میلادی کمتر از ۲۲ میلیارد یورو باشد، این درحالی است که سال ۲۰۱۳ میلادی یعنی یکسال قبل از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، صادرات آلمان به این کشور ۳۹ میلیارد یورو ثبت شده بود.

همچنین گروه لابی تجاری آلمان پیش بینی کرد، حجم صادرات این کشور به روسیه در سال آینده میلادی ۵ درصد نسبت به امسال کاهش داشته باشد.

بر همین اساس، کاهش صادرات آلمان به روسیه یعنی خارج شدن روسیه از فهرست مهمترین شریک تجاری آلمان، ضمن اینکه در ده ماه نخست سال جاری میلادی، روسیه به جایگاه پانزدهمین شریک تجاری مهم آلمان تنزل پیدا کرده، این در حالی است که سال ۲۰۱۴ میلادی جایگاه ۱۳ دهم از آن روسیه بود.  

کد مطلب 3005668
علیرضا کمندی

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