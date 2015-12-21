ظرفیت انتقال گاز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات تقویت فشار گاز «خیرگو» با ظرفیت انتقال روزانه ٩٥ میلیون مترمکعب گاز در مدار قرار گرفت تا در فاصله چند روز مانده به آغاز زمستان ظرفیت انتقال گاز طبیعی کشور با افزایش روبرو شود.

تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو دارای آرایش ١+٣ بوده و هم اکنون سه توربوکمپرسور این تاسیسات در مدار قرار دارد و پیش بینی می شود توربین چهارم و یدکی آن هم تا پایان دی ماه امسال در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

این تاسیسات جدید تقویت فشار گاز امکان فعالیت بر روی خطوط چهارم و هشتم سراسری را دارد که هم اکنون متناسب با آرایش شبکه انتقال گاز طبیعی بر روی خط لوله هشتم سراسری فعالیت می کند.

علی اکبر مرآتی مجری طرح تاسیسات تقویت فشار خطوط گاز امروز با اشاره به برنامه بهره برداری از پنج تاسیسات تقویت فشار گاز بر روی خط هشتم سراسری گفت: علاوه بر این، پیش بینی می شود تاسیسات تقویت فشار گاز «پل کله» تا ١٥ روز آینده در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

در همین حال، علی نصیحت کن مدیر منطقه ١٠ شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه این تاسیسات با هدف ارتقای ظرفیت انتقال گاز در روزهای سرد فصل زمستان وارد مدار شده است، گفت: با در مدار قرار گرفتن ایستگاه «خیرگو» بیش از ۹۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت شبکه انتقال گاز کشور افزوده شده است.

به گفته این مقام مسئول، در سرویس قرار گرفتن تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو عاملی مهم در تثبیت و پایداری شبکه انتقال گاز کشور به شمار می رود.

به گزارش مهر، با راه اندازی این تاسیسات تقویت فشار گاز و ایستگاه پل کله تا چند هفته آینده حبس گاز در پالایشگاه های پارس جنوبی به حداقل کاهش می یابد و عملا امکان تسهیل و تسریع در انتقال گاز از جنوب به شمال کشور فراهم می شود.