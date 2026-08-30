نقش بازی کردن به جای سه نفر؛ جنایتکار تمام مدت در کنار ما بود!

به گزارش خبرنگار مهر، ادوگاوا رامپو نام مستعار تارو هیرای (۱۸۹۴-۱۹۶۵) است که عموماً به عنوان بزرگترین نویسنده‌ ژاپنی ژانر تعلیق و معمایی شناخته می‌شود. او رمان‌نویس و نویسنده‌ داستان کوتاه پرکاری بود. نام مستعار او که بسیار تحت تأثیر نویسندگانی مانند کانن دویل، چسترتون و ولز بود، برگردان ژاپنی نام ادگار آلن پو است. بسیاری از آثار او به فیلم تبدیل شده‌اند. شاید معروف‌ترین داستان‌های ادوگارو در خارج از ژاپن «کرم ابریشم» و «صندلی انسانی» باشند.

ادوگاوا که در دوران تحصیل در رشته‌ اقتصاد در دانشگاه واسدا، مترجم آماتور آثار آرتور کانن دویل بود، شروع به انتشار داستان‌های کارآگاهی و رمان‌های ترسناک با عنوان «نی-سن دوکا» کرد. آثار او برای بزرگسالان اغلب شامل رویکردهای جزئی‌نگر یا شوک‌های ادبی کوتاه و تند بود که منجر به طبقه‌بندی ژانر ژاپنی پایدار «ero guro nansensu» شد. با این حال وی در مواجهه با طیف‌های دیگر مخاطبان و یا سایر ژانرهای ادبی، مسیری متفاوت را در پیش گرفت.

در ایران هم رمان‌های مختلفی از او مانند «شکار و تاریکی»، «اتاق قرمز»، «اهریمن جزیره متروک»، «مارمولک سیاه» و «جنایت مرموز دکتر مرا» ترجمه شده است. همچنین رمان «شکار و تاریکی» این نویسنده به سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی و با نام «چرک‌نویس‌های یک قاتل» به شکل یک نمایش رادیویی شنیدنی درآمده است.

فرناز عقیلی این رمان را برای اجرای رادیویی اقتباس و تنظیم کرده است.

وحید منوچهری گوینده، نرگس موسی‌پور افکتور و مجید آیینه صدابردار این اثر هستند.

تهیه‌کنندگی نمایش رادیویی «چرک‌نویس‌های یک قاتل» بر عهده مهدی نمینی‌مقدم بوده است.

در پنجمین قسمت از نمایش رادیویی «چرک‌نویس‌های یک قاتل» به ترتیب ایفای نقش امیر منوچهری، رویا فلاحی، بهرام سروری‌نژاد، ایوب آقاخانی، احمد هاشمی و شیرین سپهراد حضور دارند.

در واپسین قسمت از این نمایش رادیویی می‌شنویم:

شیزوکو به ادو می‌گوید که کلاه‌گیس روکورو ربطی به ماجرای شون دی ندارد و برای حفظ غرورش در خانه بوده است. ادو نیز بابت دروغ گفتن شیزوکو از او ناراحت می‌شود و با ناراحتی خانه شیزوکو را ترک می‌کند. ادو بار دیگر به ماجرای دستکش‌ها دقت می‌کند و متوجه می‌شود که شون دی باید پشت همه این ماجراها باشد.

به هوندا خبر می‌رسد که شون دی کتاب جدیدش را نوشته و آماده چاپ شده است.

ادو دوباره به خانه شیزوکو می‌رود. او گیج شده است و گمان می‌کند که این‌ها کار شون دی بوده است. ادو پی می‌برد که شیزوکو در واقع همان شون دی است و خود را همسر شون دی جا زده است و در واقع خود او رمان‌ها را می‌نوشته است. ادو همچنین پی برده است که شیزوکو کسی بوده است که روکورو را به قتل رسانده است. شیزوکو در واقع هم‌زمان نقش سه نفر را به عهده داشته است. شش ماه بعد به ادو و هوندا خبر می‌رسد که شیزوکو نیز به قتل رسیده یا خودکشی کرده است.

این چنین نمایش شنیدنی «چرک‌نویس‌های یک قاتل» به پایان می‌رسد.

باهم پنجمین و آخرین قسمت این اثر را با مدت زمان ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه می‌شنویم.