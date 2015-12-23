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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۸

مهر خبر داد

حیدری خلیلی از سازمان سینمایی می‌رود

حیدری خلیلی از سازمان سینمایی می‌رود

رمضانعلی حیدری خلیلی احتمالا به نهاد کتابخانه‌های عمومی می رود و از این پس در مقام معاون اداری مالی این نهاد مشغول به خدمت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی پیش از این قائم مقام حجت الله ایوبی در امور اجرایی سازمان سینمایی بود.

سمت احتمالی جدید حیدری خلیلی معاون اداری مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی است.

کد مطلب 3008081

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