به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی دبیر کل جمعیت آبادگران امروز با حضور در فرمانداری تهران، داوطلب کاندیداتوری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در جمع خبرنگاران درباره حضور جبهه ایستادگی در شورای وحدت اصولگرایان گفت: حجتالاسلام حبیبی و روحالامینی اعضای جبهه ایستادگی هستند که به صورت حقیقی در انتخابات حضور دارند.
وی افزود: آقای روحالامینی نماینده جبهه ایستادگی نیست، حجتالاسلام حبیبی به عنوان مشاور عالی آیتالله موحدیکرمانی بوده و روحالامینی هم نماینده محسن رضایی است.
بیادی ادامه داد: طی ملاقاتی که با آیتالله موحدی کرمانی خواهیم داشت، ما هم به این گروه وحدت خواهیم پیوست و حول محور آیتالله موحدی که واقعا در اینباره لطف کرده و این مسئولیت را پذیرفتهاند، در انتخابات شرکت میکنیم.
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