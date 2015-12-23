۱۶ نفر در استان مرکزی برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند

شکرالله حسن بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوان ترین داوطلبی که برای انتخابات مجلس خبرگان در استان مرکزی ثبت نام کرده ۳۳ ساله است.

وی همچنین در مورد آمار ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس در استان مرکزی گفت: تا پایان وقت ثبت نام کاندیداها در روز چهارشنبه دوم دی ماه، ۱۴۷ نفر در استان مرکزی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی بیان داشت: از این تعداد ثبت نام کنندگان ۱۳۳ نفر مرد و ۱۴ نفر نیز زن هستند.

حسن بیگی اظهار داشت: از میان ۱۴۷ نامزد نمایندگی مجلس در استان مرکزی، ۴۵ نفر در حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب، ۲۸ نفر در ساوه و زرندیه، ۲۶ نفر در شازند، ۲۴ نفر در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، ۱۳ نفر در محلات و دلیجان و ۱۱ نفر نیز در خمین داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند.

گفتنی است ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا چهارم دی ماه جریان دارد.