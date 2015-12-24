  1. استانها
  2. البرز
۳ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۲

فرماندار کرج:

تعداد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در البرز به ۲۴ نفر رسید

تعداد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در البرز به ۲۴ نفر رسید

کرج - فرماندار کرج تعداد افرادی که برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در البرز ثبت نام کرده اند را ۲۴ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فرمانداری کرج، محمد تقی ایرانی با اعلام این خبر گفت: طی هفت روز ثبت نام از تاریخ ۲۶ آذر ماه تا ۲ دی ماه،   ۲۴ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری مرکز حوزه انتخابیه استان البرز ثبت نام کرده اند.

ایرانی در ادامه افزود: از این تعداد، ۱۱ نفر در ستاد انتخابات شهرستان کرج، ۶ نفر در ستاد انتخابات مرکزی وزارت کشور و ۷ نفر در حوزه انتخابیه استان قم ثبت نام کرده اند.

فرماندار کرج اضافه کرد: دراین مرحله، پس از پایان ثبت نام داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری پرونده تکمیل شده به ستاد انتخابات کشور ارسال و از طریق وزارت کشور به هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان تحویل می شود تا صلاحیت داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شود.

ایرانی در پایان گفت: در حال حاضر مقدمات تثبیت شعب اخذ رای و انتخاب اعضای شعب، در دستور کار هیئت اجرایی و نظارت مرکز استان البرز قرار دارد.

کد مطلب 3008397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها