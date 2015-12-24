۲۸ نفر در مازندران داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوان‌ترین داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان ۴۱ ساله و مسن‌ترین ۷۵ ساله هستند و میانگین سنی داوطلبان ۵۶ سال است.

ابراهیمی با اشاره به ثبت‌نام ۱۳۳ نفر برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گفت: از این تعداد ۱۲۴ نفر مرد و ۹ زن هستند که میانگین سنی داوطلبان ۴۴ سال است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران، سن جوان‌ترین داوطلب را ۳۰ و مسن‌ترین را ۶۶ سال اعلام کرد و گفت: ۱۶ نفر در حوزه انتخابیه بهشهر، گلوگاه و نکا، ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه ساری و میان درود، ۲۸ نفر در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه شمالی، سوادکوه و سیمرغ و ۲۴ نفر در حوزه انتخابیه بابل ثبت‌نام کرده‌اند.

وی یادآور شد: ۱۱ نفر در حوزه انتخابیه آمل، ۱۳ نفر در حوزه انتخابیه بابلسر، ۹ نفر در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، هشت نفر در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت و ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد داوطلب انتخابات مجلس شده‌اند.

مازندران چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری و ۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.