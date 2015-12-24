به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف كامیون حامل كفش و البسه قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان دورود خبر داد.

وی گفت: ماموران یگان امداد شهرستان دورود در حین اجرای تور ایست بازرسی در محور ورودی شهر به یک دستگاه خودرو كامیون باری مشكوک و آن را متوقف كردند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو، مقادیر زیادی كفش و انواع البسه قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمركی بود را كشف و دو نفر را دستگیر كردند.

سرهنگ احمدی تبار با اشاره به ارزش چهار میلیارد ریالی محموله قاچاق مذکور گفت: كالای مكشوفه به گمرک استان تحویل و راننده و سرنشین آن به مرجع قضائی معرفی شد.

وی همچنین از توقیف دو كامیون و كشف ۳۰ تن برنج قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال در شهرستان پلدختر خبر داد.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان پلدختر در عوارضی «پل زال» در راستای طرح مبارزه با قاچاق كالا، به دو دستگاه كامیون مشكوک و آن ها را متوقف كردند.

سرهنگ احمدی تبار افزود: ماموران در بازرسی از این دو خودرو، سه هزار كیسه برنج قاچاق به وزن سی تن فاقد هرگونه اسناد گمركی را كشف و دو نفر را دستگیر كردند.

وی با اشاره به ارزش دو میلیارد ریالی محموله قاچاق گفت: كالای مكشوفه به گمرک استان تحویل و دو راننده متخلف به مرجع قضائی معرفی شدند.