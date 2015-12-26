نظریات جدید در ۶ حوزه علوم انسانی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکوتیان با اشاره به اهمیت و جایگاه کرسی‌ های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری گفت: در شرایطی که امروزه و به ویژه پس از انقلاب اسلامی، ناتوانی تفکر غربی ـ پس از قرن‌ها تولید نظریه با مبانی مادی‌گرایانه ـ آشکار شده است، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت انگیزه‌ها در سطح ملی و برنامه‌ریزی مناسب برای هدایت و پیگیری کرسی‌ها برای به فعالیت رساندن قوا و پیشرفت در علوم مختلف، گفت: پیشرفت بخشی از اهداف انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهد و این پیشرفت در علوم انسانی و اجتماعی و رفتاری بر اساس دیدگاه اسلامی نیز به شکلی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری در مورد اقدامات صورت گرفته در کرسی علوم اجتماعی در دوره جدید فعالیت آن از ارائه و ارزیابی تعدادی نظریه در رشته‌های زیرمجموعه این کرسی همچون علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، اقتصاد، جامعه‌شناسی، جغرافیا، مدیریت و تاریخ خبر داد و افزود: علاوه بر اینها، نقد ده‌ها نظریه علوم اجتماعی که ظرف مدت سه سال گذشته در سازمان بسیج اساتید کشور با حضور استادان توانمند مطرح شده است به کرسی‌ها ارائه شده و در حال بررسی برای طرح نقدهای قوی‌تر در کرسی‌ها هستیم.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مورد مشکلات موجود بر سر راه نظریه‌پردازی، نداشتن سابقه فرهنگ نظریه‌پردازی در دانشگاه‌های کشور را به عنوان مشکل اصلی یاد کرد و گفت: مشکل مهم دیگر در این رابطه به ماهیت غیرقابل مرزبندیِ دقیق علوم اجتماعی و تنوع پدیده‌ها و شرایط ایجادکننده آنها در حوزه این علوم بازمی‌گردد که نظریه‌پردازی را دشوار می‌کند.

ملکوتیان وجود نظریه‌های آماده غربی را مانعی دیگر در پیش روی جریان نظریه‌پردازی دانست و گفت: با وجود این نظریه‌ها که در قالب کتاب و مطالب رایج ارائه می‌شود و علیرغم ناهمسازی‌های بنیادینی که دارند، ذهنیت بخشی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را با توجه به سیطره علوم انسانی اجتماعی غربی شکل داده است، ضرورت تلاش برای گفتمان‌سازی به منظور تقویت جریان نظریه‌پردازی یک ضرورت جدی است.

رئیس شورای علمی کرسی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری افزود: گفتمان‌سازی باید در برگیرنده بیان اشکالات بنیادی نظریه‌های موجود در غرب و لزوم ورود به مرحله نظریه‌پردازی بر مبنای انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی اسلامی و بومی باشد.

وی بر ضرورت فراهم کردن زمینه‌ها و ضوابط و مقررات لازم برای حمایت از صاحب‌نظران و تشویق و ترغیب دانشگاهیان در این زمینه و همچنین تلاش در جهت سیطره گفتمان نقد و نوآوری و نظریه‌پردازی به صورت همزمان نیز تأکید کرد و گفت: هر چند تا کنون تلاش‌های شایسته‌ای از سوی هیات حمایت در مورد این دو موضوع صورت گرفته، اما همچنان نیاز به توجه و تلاش بیشتر وجود دارد و هم لازم است که منابع مالی بیشتری برای تشویق نظریه‌پردازان اختصاص یابد و هم تلاش‌های گفتمان‌سازانه گسترش بیشتری پیدا کند.