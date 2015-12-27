برپایی نمایشگاه نقاشی«سینما بر بوم» در کرمانشاه

کامران رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برپایی یک نمایشگاه نقاشی به همت انجمن سینمای جوان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: این نمایشگاه، نمایشگاهی از آثار نقاشی «کیومرث رضایی» فیلمساز و نقاش عضو انجمن سینمای جوان کرمانشاه است که در محل گالری این انجمن واقع در بلوار مصطفی امامی جنب کتابخانه امیر کبیر برپا می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: «کیومرث رضایی» در نمایشگاه «سینما بر بوم» تعداد ۱۶ تابلو از پلانهای خاطره ساز فیلمهای برتر تاریخ سینمای جهان و ایران را روی بوم نقاشی به تصویر کشیده است.

رضایی افزود: «کیومرث رضایی» پیش از این سابقه کارگردانی چندین فیلم کوتاه را نیز در کارنامه خود دارد.

وی در خصوص زمان برگزاری نمایشگاه فوق نیز گفت: این نمایشگاه از ۶ تا ۱۲ دی در محل گالری انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه برپا بوده و علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ از آن بازدید به عمل آورند.