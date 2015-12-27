اعلام زمان «آزمون اجتهاد» تا اواسط هفته/ رصد برخی نامزدها از الان

نجات الله ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان آغاز فعالیت نظارتی شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت های داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان، اظهارداشت: در حال حاضر فعالیت هیئت های اجرایی استان ها برای بررسی صلاحیت ها آغاز شده و بعد از اتمام کار هیئت های اجرایی، نوبت به هیئت نظارت استانها می رسد و در مرحله سوم، کار شورای نگهبان آغاز می شود.

وی افزود: فعالیت هیئت های نظارت در چارچوب شورای نگهبان است و به زودی و پس از اینکه تشخیص هیئت های اجرایی مورد اعتراض قرار گرفت، عملاً کار شبکه نظارتی شورای نگهبان از طریق هیئت های نظارت آغاز می شود.

رصد رفتارهای برخی نامزدها توسط شورای نگهبان از هم اکنون

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رصد وضعیت نامزدها توسط این شورا از هم اکنون، تصریح کرد: شورای نگهبان از گذشته نمایندگانی در استانها داشته است که رفتارهای کسانی را که در معرض رقابت و انتخابات هستند، رصد می کند و این روال نیز همیشه برقرار بوده است.

ابراهیمیان ادامه داد: در واقع چون در فرصت ۲۰ روزه نمی توانیم همه تحقیقات را انجام دهیم، در این مرحله اطلاعات برخی نامزدها جمع آوری شده و کسانی که قبلاً نامزد بوده اند یا اعلام کرده اند که می خواهند در این دوره در انتخابات شرکت کنند، رصد می شوند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در این دوره تعداد داوطلبانی که برای اولین بار وارد انتخابات شده اند، خیلی زیاد است؛ بنابراین قطعا نسبت بررسی هایی که کرده ایم، به نسبت کل داوطلبان زیاد نیست اما اطلاعاتی از قبل درباره برخی از داوطلبان جمع شده و می تواند کمک کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره زمان برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی اجتهاد ویژه داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: برنامه زمانی و جزئیات این آزمون اواسط هفته جاری اعلام می شود.

نگرانی‌های کارشناسی مربوط به انتخابات الکترونیک باید رفع شود

ابراهیمیان در ادامه درباره آخرین بررسی های صورت گرفته و نظر شورای نگهبان درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش رو، با اشاره به تشخیص برخی اشکالات در نرم افزار صندوق های الکترونیک گفت: امیدواریم انتخابات الکترونیک برگزار شود و ما هم همکاری خود را می کنیم که مجریان بتوانند به وعده خود عمل کنند چرا که به نظر ما روش الکترونیک روش خوبی است، اما باید همه جوانب آن سنجیده شود.

وی با بیان اینکه به صورت مرحله به مرحله نظر خود را درباره فرایند برگزاری الکترونیک انتخابات و اقدامات انجام شده، به مجریان اعلام می کنیم، اظهارداشت: فعلا در مرحله بررسی نرم افزار قرار داریم و اگر در این رابطه اشکالات موجود برطرف شود، سراغ مرحله بعدی می رویم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: علاوه بر این، مراحل بعدی نیز مربوط به مسائل اجرایی برگزاری انتخابات الکترونیک نیز از جمله اماکن و حوزه های انتخابیه محل اجرای طرح است که ممکن است نگرانی هایی در رابطه با برخی مناطق با توجه به حجم جمعیت رای دهندگان و ظرفیت دستگاه های الکترونیک وجود داشته باشد که در این رابطه نیز باید هرچه زودتر برنامه توجیهی منظمی ارائه شود که در کجاها این طرح اجرا می شود و می توان جمعیت را کنترل و مدیریت کرد.

ابراهیمیان گفت: منتظریم تا این برنامه به ما ارائه شود تا نظر خود را اعلام کنیم.