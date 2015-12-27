به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح امروز با حضور رئیس جمهور ایران و مقامات و علمای کشورهای اسلامی و جمعی از شخصیت های سیاسی کشور از جمله محمد نهاوندیان، علی اکبر صالحی و علی اکبر ولایتی افتتاح شد.

ولایتی در ابتدای سخنرانی اش گفت: عالیجنابان، فرهیختگان، اینک که افتخار سخنرانی را دارم باید به عرض برسانم که هیچ گاه در طول تاریخ، جهان اسلام دچار مشکلات این چنین نبوده و ما امروز در یکی از حساس ترین دوران تاریخی به سر می بریم. همانطور که مستحضرید نظام سلطه صهیونیسم و استکبار در پیدایش یک غده سرطانی در منطقه نقش فراوانی داشته و با حمایت همه جانبه از آن زخم های فراوانی را وارد کرده است. در این میان فلسطین هم به عنوان قلب جهان اسلام مورد ظلم و ستم قرار گرفته است.

مشاور عالی مقام معظم رهبری افزود: پس از پیدایش موج سوم بیداری اسلامی، دیکتاتورها یکی پس از دیگری سقوط کردند و سقوط این دیکتاتوری ها ترس استکبار را بیش از قبل کرد.

ولایتی ادامه داد: استراتژیست های آمریکائی معتقد بودند فرهنگ ایرانی جزء خرده فرهنگ ها است و فرهنگ غالب باید فرهنگ امریکائی باشد. اگرچه این طرح هم با شکست مواجه شد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری اضافه کرد: علی رغم هزینه های سنگین که دولت آمریکا برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود کرد، باز هم در تمام اهداف و سیاست های منطقه ای خود شکست خورد. به این ترتیب در طی سالهای اخیر، شاهد تغییر رویکرد آمریکا هستیم.

ولایتی با اشاره به تلفیق قدرت نرم و سخت آمریکا توضیح داد: آمریکا با تلفیق قدرت نرم و سخت درصدد این است که به اهداف خود برسد و به نوعی جنگ نیابتی در پیش گرفته است. وجه نرم این قدرت، توانمندی های داخلی جهان اسلام و وجه سخت آن، بهره گیری از گروه های تکفیری به نیابت از نیروهای آمریکائی است. همینک گروه های تکفیری با نام اسلام تیشه به ریشه اسلام می زنند و با اقدامات غیر مسلمانی ترس در دل مسلمانان ایجاد و چهره خشن از اسلام معرفی می کنند تا به این ترتیب بتوانند جلوی موج اسلام خواهی را بگیرند.

وی تصریح کرد: فتنه ها و توطئه های کنونی در تاریخ اسلام بی سابقه است. استراتژیست های غربی با طراحی های دقیق، توانمندی های اسلامی را در مقابل یکدیگر قرار داده اند تا چهره ای نامطلوب از اسلام ارائه دهند، جلوی اسلام خواهی را بگیرند و بر تمامی قابلیت های اسلام مسلط شوند.

ولایتی در پایان گفت: وظیفه عالیجنابان و نخبگانی که در این کنفرانس حاضرند، شناخت عمیق طرح های شیطانی، خنثی کردن و ناکام کردن طرح های شرارت بار دشمنان است. این یک وظیفه و رسالت همگانی و امیدواریم که هدف این نوع اجلاس ها و کنفرانس ها در جهت جلوگیری از تفرقه دشمنان باشد.