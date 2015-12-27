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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۴۰

در جریان طرح سوال در صحن علنی؛

تماس تلفنی ربیعی با ثروتی/نماینده بجنورد از پاسخ های وزیر قانع شد

تماس تلفنی ربیعی با ثروتی/نماینده بجنورد از پاسخ های وزیر قانع شد

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تماس تلفنی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با وی گفت: ربیعی طی تماس تلفنی قول دادند که مشکل مجمع عمومی پتروشیمی و سایر موارد سوال حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت عدم اجرای طرح های مصوب دولت در سفر مقام معظم رهبری، عدم اجرای قانون استخدام مربیان فنی و حرفه ای کشور و نیز عدم اصلاح اعضای هیات مدیره پتروشیمی بجنورد و پایین بودن عملکرد اشتغال بود.

پس از ارائه توضیحات وزیر موسی الرضا ثروتی اعلام کرد: آقای ربیعی طی تماس تلفنی به من قول دادند که مشکل هیات مدیره پتروشیمی بجنورد، استخدام مربیان فنی و حرفه ای و اشتغال زایی حل شود، بنابراین امیدواریم این اظهارات اجرایی شود و اعلام می کنم از پاسخ های وزیر قانع شدم.

کد مطلب 3010580

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