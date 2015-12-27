تماس تلفنی ربیعی با ثروتی/نماینده بجنورد از پاسخ های وزیر قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت عدم اجرای طرح های مصوب دولت در سفر مقام معظم رهبری، عدم اجرای قانون استخدام مربیان فنی و حرفه ای کشور و نیز عدم اصلاح اعضای هیات مدیره پتروشیمی بجنورد و پایین بودن عملکرد اشتغال بود.

پس از ارائه توضیحات وزیر موسی الرضا ثروتی اعلام کرد: آقای ربیعی طی تماس تلفنی به من قول دادند که مشکل هیات مدیره پتروشیمی بجنورد، استخدام مربیان فنی و حرفه ای و اشتغال زایی حل شود، بنابراین امیدواریم این اظهارات اجرایی شود و اعلام می کنم از پاسخ های وزیر قانع شدم.