NGO ها کمک هایشان را به هرندی نیاورند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی در حاشیه بازدید شبانه خود از محله هرندی افزود: خوشبختانه با اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر شاهد این مساله هستیم که آرامش به محله های آسیب دیده منطقه ۱۲ بازگشته است. به طوری که شب ها خانواده ها با آرامش بیشتری در سطح محله قدم می زنند و نوجوانان می توانند بدون مزاحمت در زمین چمن مصنوعی پارک هرندی فوتبال بازی کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور ماشین عروس در محله هرندی آن هم ساعت ۱۲ شب به بعد نشان دهنده بازگشت زندگی به این محدوده است، ادامه داد: البته اعتقاد داریم که این منطقه به طور کامل پاکسازی نشده است و هنوز ما می دانیم که ساقی های مواد و آشپزخانه های تولید مواد مخدر در این محدوده فعالیت می کنند اما امیدواریم با شناسایی هایی که انجام شده، قوه قضائیه و نیروی انتظامی بتوانند تمامی این محل را پاکسازی کنند و ظاهر این محل و خیابان ها و کوچه های اینجا به محلی که شهروندان به راحتی بتوانند در آن زندگی کنند، تبدیل شود.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه امیدواریم صحنه های زشتی که در این محله به خاطر وجود معتادان و کارتن خواب ها دیده می شد، به طور صددرصدی حذف شده و مانند سایر محله های شهر تهران مردم به راحتی زندگی کنند، بیان کرد: طبق بررسی های انجام شده ۴۰ نقطه در شهر تهران شناسایی شده که دچار آسیب اجتماعی اعتیاد هستند، اما بزرگترین نقطه شناسایی شده در این زمینه محله هرندی است. اگر مسئولان کشور در محله هرندی بتوانند با هم افزایی مدیریتی موفق شوند و آسیب های اجتماعی این محدوده را شناسایی و درمان کنند، با توجه به اینکه وسعت آسیب ها در سایر نقاط به بزرگی این منطقه نیست، قدرمسلم در زمان کمتری قابل کنترل و مدیریت اجتماعی خواهند بود.

امرودی یادآور شد: در حال حاضر فرحزاد که بخشی از منطقه ۲ و ۵ محسوب می شود، دچار آسیب اجتماعی است. همچنین در بین گاردریل های اتوبان چمران هم کارتن خواب ها و معتادان متجاهر دیده می شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با اشاره به دلایل تجمع معتادان و کارتن خواب ها در محله هرندی به عنوان یک کلونی بزرگ آسیب های اجتماعی توضیح داد: اتفاقی که در محله هرندی با شروع فصل سرما افتاد این بود که خیریه ها و NGO ها در این محدوده اقدام به توزیع غذا و لباس می کردند. در نتیجه معتادان به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به محله هرندی آمدند. از سوی دیگر سایر دستگاه های متولی در این زمینه سکوت کردند. حتی صدا و سیما بارها به شهرداری تهران انتقاد کرد اما ما از همه دوستان و همکارانمان درخواست کردیم که در مقابل این نامهربانی ها سکوت کنند.

وی با تاکید بر اینکه دیگر مردم کمک هایشان را به داخل محله هرندی نیاورند، گفت: گرمخانه های شهر تهران بهترین محل برای ارائه این کمک ها به کارتن خواب ها و بی پناهان است. مردم باید بدانند جای یک معتاد اگر سرپناهی نداشته باشد، کمپ است. اگر هم ترک اعتیاد کرده باشد در صورتی که خانواده وی را نپذیرد، جای این معتاد بهبود یافته در مجتمع بهاران برای مهارت آموزی است. اگر هم بی پناه و کارتن خواب است، جایش در گرمخانه است و اگر هم نمی تواند خودش را اداره کند باید به سامانسرا منتقل شود. اکنون شهرداری توانسته چرخه بهبود یک کارتن خواب و معتاد را کامل کند.

حجت الاسلام و المسلمین امرودی با تاکید به اینکه اگر مردم به این افراد کمک کنند دوباره این معتادان به خیابان برمی گردند و دوباره مشکلات بیشتر می شود، یادآور شد: جمع آوری معتادان و کارتن خواب های محله هرندی کار بسیار مشکلی بود چرا که NGO ها برای کمک کردن به این افراد به این محله می آمدند و اقدام به توزیع موادغذایی و پوشاک به آنها می کردند که همین کار خیرخواهانه باعث اذیت مردم و اهالی این محل شده بود. بیشتر معتادان از تمامی محله ها و مناطق شهر تهران به این محدوده آمده بودند چون می دانستند افراد خیری پیدا می شوند که به آنها غذا و لباس برسانند. به همین خاطر به یک باره با تجمع معتادان متجاهر در این محدوده روبه رو شدیم که صدای مسئولان و رسانه ها هم به خاطر این تجمع بیش از اندازه درآمده بود.

وی ادامه داد: بزرگترین کلنی معتادان در هرندی بود و معتقد هستیم که اگر مسئولان بتوانند محله هرندی را به آرامش برسانند سایر نقاط آسیب دیده شهر تهران نیز قابل مدیریت و کنترل خواهد بود. در حال حاضر چرخه مددکاری برای کودکان و کار، کارتن خواب ها و معتادان در شهرداری تهران کامل شده است.

امرودی بیان کرد: خشکاندن ریشه اعتیاد در تهران به هیچ عنوان جزو وظایف شهرداری تهران نیست. شهرداری می خواهد انضباط شهری را در محله هرندی ایجاد کند و تاب آوری را به این محله باز می گردد. امکان دارد که معتادان در خانه های این محله حضور داشته باشند شهرداری مسئول این نیست که به داخل خانه ها برود تا مساله اعتیاد درون خانواده های این محدوده را حل کند بلکه فضایی که در اختیار شهرداری است یعنی فضای شهری باید از آلودگی پاک شود تا مردم از نظر ذهنی آرامش پیدا کنند.