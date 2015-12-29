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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۸

رئیس هئیت تنیس خراسان شمالی خبرداد:

کسب عنوان نخست رنکینگ زیر ۱۲سال کشور توسط نوجوان جاجرمی

کسب عنوان نخست رنکینگ زیر ۱۲سال کشور توسط نوجوان جاجرمی

بجنورد - رئیس هئیت تنیس خراسان شمالی گفت: طبق آخرین رنکینگ اعلام شده توسط سازمان لیگ تنیس، علی یزدانی تنیسور نوجوان جاجرمی با کسب ۸۱۷ امتیاز در جایگاه نخست این رنکینگ قرار گرفت.

حسین بنی اردلان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: در این رتبه بندی که ۹۰۰ تنیسور از سراسر کشور صاحب رنکینگ شدند، علی یزدانی نسبت به حریفان خود همچون عرفان مظاهری از چهار محال و بختیاری و امیرعلی قوام از تهران، امتیازی بالاتری را به خود اختصاص داد.

حسین بنی اردلان تصریح کرد : این رنکینگ در دو بخش پسران و دختران انجام شده که تفاوت بیش از سیصد امتیازی نوجوان جاجرمی نسبت به دیگر حریفان حاکی از وجود پتاسیل های فراوان در خراسان شمالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی تنیس باز جاجرمی از ابتدای امسال تاکنون در تمامی رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۲سال شرکت کرده و توانسته است عنوان کشوری را به خود اختصاص دهد.

 

کد مطلب 3012510

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