کشف اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانیان و افشاریه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی قدیمی گفت: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی قصد فروش تعدادی اشیای عتیقه در شهرستان ایجرود را دارند، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی‌ها، سه سكه طلا، یك كوزه عصر آهن و یك سنگ قبر را کشف کردند، تصریح کرد: در این زمینه دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود در خاتمه با بیان اینکه اشیای کشف شده مربوط به دوره ساسانیان و افشاریه است، خاطرنشان کرد: آثار باستانی جزو مهمی از هویت فرهنگی هر کشوری است و پلیس با قاچاقچیان اشیای عتیقه قاطعانه برخورد می‌کند.