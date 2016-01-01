تحولات منطقه در «عمار» بازتاب دارد/ از مدافعان حرم تا نهضت مقاومت

وحید جلیلی مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره «عمار» درباره این دوره از جشنواره که روز سه شنبه هشتم دی ماه مراسم افتتاحیه آن برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: عمده آثار امسال در بخش بیداری اسلامی ناظر بر تحولات در منطقه است ما فیلم هایی در جشنواره «عمار» داریم که از تولید آنها دو هفته هم نمی‌گذرد و مخاطبان می توانند صحنه های جدیدی از اتفاقات منطقه در فیلم ها ببینند.

وی ادامه داد: فیلمسازان انقلاب به کشورهای مختلفی از افغانستان گرفته تا عراق و لبنان و سوریه رفته و به موضوعات خوبی که در این کشورها در جریان است، پرداخته اند. یک یا دو اثر هم درباره آفریقا ساخته شده است که اکثر آنها به شکل جذابی تولید شده اند و بهتر است مخاطب خودش آثار را در جشنواره فیلم «عمار» تماشا کند.

توجه به ظرفیت های آموزشی بخش پاورپوینت

مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره «عمار» درباره بخش پاورپوینت در ششمین دوره این جشنواره و استفاده آموزشی از آن بیان کرد: دایره موضوعی بخش پاورپوینت با موضوع سایر بخش‌ها تطبیق دارد و به نظرم تاکنون به این حوزه آنقدر که درخور آن بوده و ظرفیت داشته توجه نشده است و اگر مورد توجه جدی تر قرار بگیرد بسیار مفیدتر خواهد بود. اکنون اکثر کارشناسان معتقدند که بحث آموزش در کشور ما نیاز به بازنگری های جدی دارد و شیوه های نوین آموزشی باید با استفاده از تکنولوژی های جدید، ابتکارات تازه و شگردهای جدیدتر علم که از علوم تربیتی بدست می آید ارتقا پیدا کند.

وی اضافه کرد: امروز با میلیون ها دانش آموز و دانشجویی که در کشور داریم اگر این قالب ها جدی تر گرفته شود، می تواند طلیعه نقطه عطف و یا جهشی در فضای آموزشی کشور باشد.

موضوع مدافعان حرم و نهضت مقاومت از جلوه های ششمین جشنواره «عمار» است

جلیلی درباره ویژگی این دوره از جشنواره فیلم «عمار» نیز تصریح کرد: یکی از ویژگی های ششمین جشنواره فیلم «عمار» همین گسترش قالب هاست. اکنون در حوزه های مختلف از جمله انیمیشن قالب های مختلفی وجود دارد و حتی بعضی کمیک موشن یا اینفوموشن را جزو انیمیشن به حساب نمی آورند و نگاه مستقل تری دارند همچنین امسال آثاری در قالب های مختلف به ما رسیده که برای خودمان هم بدیع است. این آثار شیوه های تازه و سبک های جدیدی از فیلمسازی هستند که به نظرم نسبت به جشنواره های قبلی بیشتر به چشم می آیند.

وی درباره دیگر تمایز این جشنواره نسبت به دوره های قبل عنوان کرد: دیگر ویژگی این دوره موضوع مدافعان حرم و نهضت مقاومتی است که در منطقه شکل گرفته است و فکر می کنم این یکی از جلوه های برجسته و جذاب ششمین جشنواره «عمار» خواهد بود.

مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره «عمار» در پایان درباره همکاری با رسانه ملی در این دوره از جشنواره توضیح داد: در این دوره نسبت به دوره پیش موانع کمتری وجود دارد و استقبال بیشتری دیده می شود، امیدوارم که در عمل هم اتفاقات بهتری رخ دهد و این تفاوت ها را در آیینه رسانه ملی ببینیم.