ارزش های اسلامی درجامعه جابجا نشود/مسیرانقلاب بدون ترس ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه مراسم یادبود شهدای ۱۰ دی با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، نیروهای نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولان و مدیران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی ورامین برگزار شد.

در این مراسم از خانواده تعدادی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با اهدای لوح تقدیر توسط مسئولان، تجلیل به عمل آمد.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، شهیدان محمدحسین شیرازی و ابوالفتح گلعباسی، حسن کریمی، تقی روستایی، حسن الیکاهی، سید مهدی سید فاطمی، احمد میرزایی، محمود میرزایی، سهم دینی و حسن پازوکی، ۱۰ شهید سال ۵۷ منطقه ورامین را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک در این مراسم، در سخنانی با اشاره به بصیرت و هوشیاری ملت ایران و مردم شهرستان ورامین اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند.

وی با تجلیل از جانفشانی مردم دیار ۱۵ خرداد در قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امام راحل و مقام معظم رهبری همواره از مردم این دیار رضایت آشکار داشته اند.

اسماعیلی با اشاره به حرکت کفن پوشان دیار ۱۵ خرداد در محکومیت فتنه سال ۸۸، ادامه داد: مردم این دیار در جریان فتنه سال ۸۸ و به تأسی از حادثه ۱۵ خرداد سال ۴۲ و ۱۰ دی سال ۵۷، کفن پوشیده و با پای پیاده به سمت تهران حرکت کردند و حیرت همگان را برانگیختند.

وی اضافه کرد: نباید ملاک ها و ارزش های اسلامی در جامعه جابجا شود و باید با هوشیاری و بدون ترس و واهمه راه و مسیر کنونی را ادامه داد.