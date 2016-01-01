جای خالی شعر «گیلکی» در جشنواره استانی شعر گیلان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جشنواره‌های موضوعی، چندسالی است که در کشور رونق گرفته و عناوین مختلف آن از مضامین آداب و رسوم بومی و محلی گرفته تا موضوعات شعر و ادب و نمایش، همگی مانند تلنگری برای یادآوری و بازخوانی آداب و رسوم، باور‌ها، اعتقادات، فرهنگ و هنر قومیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در دنیای امروزی که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که اکثر جامعه به ویژه جوانان درگیر فضاهای مجازی و اینترنتی هستند، برگزاری جشنواره‌های موضوعی هدفمند و برنامه ریزی شده می‌تواند نقش تأثیرگذاری در زمینه علاقه مندکردن مردم جامعه به فرهنگ و هنر گذشتگان باشد.

در همین راستا شامگاه پنجشنبه نخستین جشنواره شعر مادر با عنوان «فرشته‌های زمینی» در حالی در شهرستان صومعه سرا برگزار شد که حضور کم رنگ شعر گیلکی به گفته کارشناسان یکی از نواقص این جشنواره به شمار می‌آمد، نقصی که گلایه متولیان جشنواره را نیز بدنبال داشت.

حضور کم رنگ شعر گیلکی هشداری برای مسئولان

دبیر اولین جشنواره استانی شعر مادر درمراسم اختتامیه این جشنواره که در سالن فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، با ابراز تاسف از کم رنگ بودن حضور اشعار گیلکی از بین ۱۱۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: حضور کمرنگ شاعران گیلکی سرا در جشنواره‌ای استانی، هشداری برای مسئولان فرهنگی است.

قاسم پهلوان با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره از اواسط مهر ماه برای دریافت آثار به سراسر استان فراخوان داده بود، افزود: در طی این مدت ۱۱۰ اثر از ۵۰ شاعر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی ادامه داد: آثار دریافتی توسط چهار داور قضاوت و از این بین آن‌ها ۱۴ اثر در بخش‌های مختلف شعر فاطمی، سپید، کلاسیک، دانش آموزی و شعر گیلکی برگزیده شدند.

ناکافی بودن گام‌های برداشته شده در حوزه فرهنگ و هنر گیلان

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز در حاشیه این جشنواره در خصوص فرهنگ و هنر ویترینی گیلان به خبرنگار مهر توضیح داد: بی‌توجهی به فرهنگ و هنر استان حاصل عملکردهای نامناسب یک روز و دو روز نیست بلکه سال‌ها است که به این مقوله توجه نشده و در این زمینه باید گام‌های اساسی برداشته شود.

سید وحید فخر موسوی افزود: وظیفه صیانت و پاسداری از فرهنگ و هنر استان بر عهده متولیان امر در بخشهای مختلف است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از جوانان امروزی کمتر با فرهنگ و هنر استان گیلان آشنا هستند یادآور شد: در سال‌های اخیر مسولان گام‌هایی برای حفاظت از فرهنگ و هنر گیلان برداشته‌اند اما این گام‌ها کافی نیست.

معاون هنری ارشاد گیلان خاطر نشان کرد: پرداختن به فرهنگ و هنر گیلان با توجه به شرایط موجود و حضور فضاهای مجازی و اینترنتی، نیاز به تلاش بیشتری داشته اما این فرهنگ آنقدر غنی و جذاب است که با اقدامات ریشه‌ای می‌توان موجبات گسترش آن را فراهم کرد.

وی در خصوص حضور کمرنگ اشعار گیلکی در اولین جشنواره استانی شعر مادر گفت: این موضوع زنگ خطر را برای متولیان فرهنگ و هنر به صدا درآورده و نیازمند نگرشی جدید و برنامه ریزی دقیق برای کمرنگ نشدن شعر گیلکی در اذهان جامعه است.

فخر موسوی ادامه داد: اگر در این باره گام موثری برداشته نشود، در سالهای آینده چیزی به جز چند کتاب برای یادآوری شعر گیلکی به آیندگان در دسترس نخواهیم داشت.

وی برداشتن گام‌های اساسی در این حوزه را فقط مربوط به فرهنگ و ارشاد ندانست و از همه نهادهای فعال در حوزه فرهنگ و هنر خواست تا نسبت حفظ و صیانت از فرهنگ و هنر گیلانی حساستر شوند.

گستره وسیع فرهنگ و هنر برای نمایش پتانسیل مناطق مختلف کشور

بازیگر سینما و تلویزیون نیز در خصوص استفاده از پتانسیل‌های فرهنگی و هنری برای نمایش ظرفیت‌های شهرستان و استان به خبرنگار مهر گفت: حوزه فرهنگ و هنر آنقدر گسترده است که اگر بخواهیم، می‌توانیم با استفاده از آن تمامی ظرفیت‌های یک منطقه را به نمایش بگذاریم.

پروانه معصومی ادامه داد: هر منطقه‌ای دارای یکسری از ویژگی‌های اقلیمی، هنری، آداب و رسوم و شرایط خاص منطقه‌ای است که در صورت صیانت نشدن، با گذر زمان کم رنگ شده و از یاد می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: حضور هنرهای هفتگانه از سینما گرفته تا موسیقی و شعر با گستره وسیع علاقه مندان می‌تواند گامی موثر در اشاعه فرهنگی‌های بومی و محلی شهرستان‌ها واستان‌ها در سطح ملی باشد.

معصومی در ادامه افزود: بسیاری از هنرمندان مطرح کشور از همین شهرستان‌ها و استان‌ها پابه عرصه هنر گذاشته و باید از این فرصت برای اشاعه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه خود بهره ببرند.

وی در پاسخ به این سوال که نقش فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی در این حوزه چیست به خبرنگار مهر توضیح داد: فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در بخش‌های مختلف مانند فیلمنامه نویسی، موسیقی، شعر، هنرهای تجسمی و غیره با برگزاری جشنواره در سطح استانی و ملی ظرفیت تاریخی و هنری یک منطقه را به نمایش بگذارد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص جشنواره استانی شعر مادر و کم رنگ بودن حضور شعر گیلکی گفت: برگزاری چنین جشنواره‌های موضوعی تا حدی در نشان دادن ظرفیت‌های یک منطقه راهگشا است ولی اینکه شعر گیلکی در آن کم رنگ بوده شاید به دلیل این است که شعرگیلکی برای همه قابل فهم نیست و برگزاری آن در همین حد استانی نیز کاری قابل ستایش است.

زنگ‌های هشدار با تغییر ذائقه مردم برای مسئولان به صدا درآمد

یکی از شاعران گیلک زبان برگزیده اولین جشنواره استانی شعر مادر نیز در خصوص بی‌مهری مسولان نسبت به شعر گیلکی به خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و پنج سال است که بصورت حرفه‌ای به سرودن شعرهای گیلکی مشغول هستم ولی متاسفانه با توجه به همه استعداد و پتانسیل شعر گیلکی در بین جوانان استان گیلان، هنوز مکانی برای آموزش به این افراد در اختیار ما قرار داده نشده است.

سید جلال قریشی با بیان اینکه برخی معتقدند شعر گیلکی بعد از مرحوم شیون فومنی مرد و یا نفس‌های آخر را می‌کشد، توضیح داد: با تمام احترامی که برای مرحوم شیون فومنی قائل هستم ولی باید از این افراد پرسید شمایی که چنین ادعایی دارید چه گامی برای رشد شعر گیلکی برداشتید؟

شاعر گیلک زبان صومعه سرایی ادامه داد: آیا غیر از این است که این افراد شعر گیلکی را همانند بیماری می‌دانند که بدون مداوا برای رفع بیماری آن بالای سرش الرحمن تلاوت می‌کنند؟

قریشی افزود: بنده معتقدم نه تنها شعر گیلکی رو به افول نبوده و نفس‌هایش به شماره نیفتاده است بلکه اوج گرفته و رو به پیشرفت است.

وی تصریح کرد: هر چه قدر برای این حوزه وقت و انرژی گذاشته شود به‌‌ همان میزان یا شاید بیشتر نتیجه و باز خورد در بر دارد.

قریشی با بیان اینکه با نادیده گرفتن اشعار گیلکی همین چند شاعر گیلک زبان را نیز در آینده از دست خواهیم داد گفت: اگر تاکنون نتوانسته‌ایم در ادبیات ایران حافظ دیگری تحویل دهیم اشکال کار از خودمان است.

هرچند برگزاری جشنواره هایی از این دست می تواند راه مناسبی برای آشتی دادن مردم و آشنایی بیشتر آنها با فرهنگ و هنر استان باشد ولی بی شک آشنایی آنها و ترغیب مردم به حفظ و حراست از پیشینه فرهنگی استان، امری است ضروری که باید در جایی خارج از چارچوب این جشنواره های دنبال شود.

خبرنگار: مریم اصغری