جزئیات معاملات بورس در هفته جاری/ رشد ۲۷۰ واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات هفته منتهی به ۹ دی ماه ۹۴، شاخص کل با ۰.۴۴ درصد افزایش روبرو شد. شاخص کل با ۲۷۰ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۶۱۶۹۱ واحد رسید.

شاخص بازار اول با ۱۳۴ واحد افزایش به رقم ۴۲۳۰۱ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۹۱۴ واحد افزایش عدد ۱۳۹۹۸۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۰.۳۲ درصد و ۰.۶۶ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۴ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۴۱۳۲ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۸.۷ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد ۲۲۸۷ میلیون سهم و حق تقدم در ۱۵۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۸ درصد و ۴.۷ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به ۴۱۳۲ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با ۲۲۸۷ میلیون سهم به ترتیب با ۸.۷ درصد و ۸ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد ۲۲۸۰۳۶ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۲۲۸ میلیارد ریال معامله شد که ۹۱.۲ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

طی هفته جاری ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری با ۲۱.۰۸ درصد، انتشارات، چاپ و تکثیر با ۹.۱۸ درصد، ساخت محصولات فلزی با ۷.۲۲ درصد، سایر واسطه گری های مالی با ۷.۰۲ درصد، استخراج زغال سنگ با ۶.۹۱ درصد، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با ۵.۴۴ درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.