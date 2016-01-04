حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات جدید عربستان در حوزه روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران و قطع روابط، اظهارداشت: تحولاتی که بر روابط دوجانبه پیش آمد، در پیش اعدام آیت الله شیخ نمر بود که نفس این عمل هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد و رژیم سعودی به اعدام یک شخصیت عالم و بزرگ که جز منطق و دفاع از حقوق مردم حرف دیگری نداشته، دست زده است.

وی افزود: عربستان سعودی اعدام این عالم بزرگ را در ردیف عده ای تروریست که متهم به اقدامات خرابکارانه بوده اند، انجام داده و این تاسف بار است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در پی این اقدام سعودی ها و جریحه دار شدن احساسات مردم، عده ای بدون هماهنگی و تحت شرایط خاص به سفارت این کشور وارد شدند که این اقدام هم غیر قابل توجیه بود، چرا که ما در چارچوب مقررات و نظامات بین المللی عمل می کنیم، هرچند اقدام شنیع عربستان زمینه این حرکت را فراهم کرد.

سبحانی نیا با تاکید بر اینکه عربستان سعودی منشاء تروریسم جهانی است و همه گروه های تروریستی و تکفیری از جانب این رژیم ایجاد و تقویت شده اند ادامه داد: بر این اساس چهره عربستان زیر سوال است و انفجارهای اخیر اروپا نیز چهره بدی از این رژیم ترسیم کرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با تحولات سیاسی اخیر از جمله توافق هسته ای و توسعه روابط با کشورها، وزن جدیدی یافته است؛ از سوی دیگر عربستان سعودی چون سیاست های منطقه ای خود را در عراق و سوریه و یمن شکست خورده می بیند، به بهانه مقابله با تروریسم، دست به اعدام شیخ نمر همراه با جمعی دیگر زد تا چهره خود را ترمیم کند.

عربستان هیچ گاه بدنبال تعامل با ما نبوده و یک قدم جلو نیامده است

نماینده مردم نیشابور در مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد دولت و دستگاه دیپلماسی برای توسعه روابط با عربستان چرا این قبیل اقدامات علیه جمهوری اسلامی شدت یافته است؟ اظهارداشت: سیاست دولت ما تعامل منطقه ای است، اما اینکه عربستان هم چنین سیاستی داشته باشد، بعید است.

سبحانی نیا در توضیح این مسئله گفت: رژیم عربستان سعودی هیچ گاه چنین سیاستی را دنبال نکرده و در رابطه با حوادثی مانند منا نیز هیچ گاه یک قدم جلو نیامد و همواره از موضع کینه برخورد کرده است.

وی افزود: اقدام اخیر عربستان در قطع روابط سیاسی با ما نیز به بهانه حمله عده ای به سفارت این کشور در تهران و با رویکرد تبلیغاتی انجام شده و در واقع عربستان با این قبیل اقدامات به دنبال فرقه گرایی و جنگ شیعه و سنی است، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ گاه دنبال چنین مسائلی نبوده است.

دولت از ظرفیت دیگر کشورهای منطقه استفاده کند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما بیش از حد نسبت به عربستان خوشبین بوده ایم، در عین حال خاطرنشان کرد: شاید این خوشبینی چندان هم غیرواقعی نبوده چون سیاست ما در اصل بر تعامل سازنده استوار بوده است، اما در عین حال باید مراقب باشیم که فضا برای اقدامات فرقه گرایانه عربستان فراهم نشود و این مجال برای این رژیم پیش نیاید تا فلش اقدامات منفی خود را به سمت جمهوری اسلامی ببرد.

سبحانی نیا با تاکید بر لزوم استفاده دولت جمهوری اسلامی ایران از مجموعه ظرفیت های خود برای اعلام ماهیت اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر، اضافه کرد: جمهوری اسلامی باید از ظرفیت دیگر کشورهای منطقه و مجامع منطقه ای از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب برای توسعه روابط خود استفاده کند.